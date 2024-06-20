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Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot

Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot - 20.06.2024, ПРАЙМ

Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot

Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Киеву зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:00+0300

2024-06-20T15:00+0300

2024-06-20T15:31+0300

вооружения

румыния

поддержка украины

patriot

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КИШИНЕВ, 20 июн - ПРАЙМ. Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Киеву зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента Румынии Клауса Йоханниса. Румынский лидер в мае заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине систем Patriot, но должен знать, что Бухарест получит взамен. Сейчас Румыния имеет две подобные работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние. "Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили передать Украине систему Patriot", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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румыния, поддержка украины, patriot