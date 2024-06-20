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Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/pensii-849361409.html
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение - 20.06.2024, ПРАЙМ
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение
Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:38+0300
2024-06-20T20:38+0300
экономика
индексация пенсий
пенсионное обеспечение
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан, сказано в законопроекте, который размещен в думской электронной базе. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия", сообщил ранее глава фракции "Единая Россия" Госдуме Владимир Васильев. Проект может вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечается в документах. "Реализация указанных изменений не повлияет на уровень расходов бюджета СФР на финансирование выплаты страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан", - отмечается в документах. Также добавляется, что реализация изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году - 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году - 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году - 260,00 миллиарда рублей. С учетом даты вступления в силу проектируемых законопроектом норм - 1 января 2025 года, дополнительные расходы на реализацию проекта федерального закона будут предусмотрены при составлении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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индексация пенсий, пенсионное обеспечение, работающие пенсионеры
Экономика, индексация пенсий, пенсионное обеспечение, работающие пенсионеры
20:38 20.06.2024
 
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение

Индексация пенсий работающим пенсионерам не уменьшит пенсионное обеспечение

© Фотобанк Московской области Удостоверение Ветерана Труда
Удостоверение Ветерана Труда
© Фотобанк Московской области
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан, сказано в законопроекте, который размещен в думской электронной базе.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия", сообщил ранее глава фракции "Единая Россия" Госдуме Владимир Васильев.
Проект может вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечается в документах.
"Реализация указанных изменений не повлияет на уровень расходов бюджета СФР на финансирование выплаты страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан", - отмечается в документах.
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10:16
Также добавляется, что реализация изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году - 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году - 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году - 260,00 миллиарда рублей.
С учетом даты вступления в силу проектируемых законопроектом норм - 1 января 2025 года, дополнительные расходы на реализацию проекта федерального закона будут предусмотрены при составлении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
 
Экономикаиндексация пенсийпенсионное обеспечениеработающие пенсионеры
 
 
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