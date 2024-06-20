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Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение - 20.06.2024, ПРАЙМ
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение
Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T20:38+0300
2024-06-20T20:38+0300
2024-06-20T20:38+0300
экономика
индексация пенсий
пенсионное обеспечение
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан, сказано в законопроекте, который размещен в думской электронной базе. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия", сообщил ранее глава фракции "Единая Россия" Госдуме Владимир Васильев. Проект может вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечается в документах. "Реализация указанных изменений не повлияет на уровень расходов бюджета СФР на финансирование выплаты страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан", - отмечается в документах. Также добавляется, что реализация изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году - 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году - 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году - 260,00 миллиарда рублей. С учетом даты вступления в силу проектируемых законопроектом норм - 1 января 2025 года, дополнительные расходы на реализацию проекта федерального закона будут предусмотрены при составлении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
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индексация пенсий, пенсионное обеспечение, работающие пенсионеры
Экономика, индексация пенсий, пенсионное обеспечение, работающие пенсионеры
Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение
Индексация пенсий работающим пенсионерам не уменьшит пенсионное обеспечение
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан, сказано в законопроекте, который размещен в думской электронной базе.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия", сообщил ранее глава фракции "Единая Россия" Госдуме Владимир Васильев.
Проект может вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечается в документах.
"Реализация указанных изменений не повлияет на уровень расходов бюджета СФР на финансирование выплаты страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан", - отмечается в документах.
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Также добавляется, что реализация изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году - 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году - 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году - 260,00 миллиарда рублей.
С учетом даты вступления в силу проектируемых законопроектом норм - 1 января 2025 года, дополнительные расходы на реализацию проекта федерального закона будут предусмотрены при составлении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.