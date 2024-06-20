https://1prime.ru/20240620/pensii-849361409.html

Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение

Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение - 20.06.2024, ПРАЙМ

Индексация пенсий работающим пенсионерам не снизит пенсионное обеспечение

Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:38+0300

2024-06-20T20:38+0300

2024-06-20T20:38+0300

экономика

индексация пенсий

пенсионное обеспечение

работающие пенсионеры

https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_65be716c9f81d48e9f61c0b224b2f33d.jpg

МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Реализация проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам не повлияет на уровень расходов бюджета Соцфонда РФ на финансирование выплат страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан, сказано в законопроекте, который размещен в думской электронной базе. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия", сообщил ранее глава фракции "Единая Россия" Госдуме Владимир Васильев. Проект может вступить в силу с 1 января 2025 года, отмечается в документах. "Реализация указанных изменений не повлияет на уровень расходов бюджета СФР на финансирование выплаты страховых пенсий и не приведет к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан", - отмечается в документах. Также добавляется, что реализация изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году - 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году - 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году - 260,00 миллиарда рублей. С учетом даты вступления в силу проектируемых законопроектом норм - 1 января 2025 года, дополнительные расходы на реализацию проекта федерального закона будут предусмотрены при составлении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

https://1prime.ru/20240620/pensiya-849333033.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индексация пенсий, пенсионное обеспечение, работающие пенсионеры