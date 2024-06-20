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Россияне назвали размер "пенсии мечты"

Россияне назвали размер "пенсии мечты" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали размер "пенсии мечты"

По мнению россиян, достойной является пенсия в среднем размере 48,1 тысячи рублей, сообщил РБК со ссылкой на результаты проведенного SupeJob опроса. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:16+0300

2024-06-20T10:16+0300

2024-06-20T11:35+0300

экономика

россия

пенсии

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. По мнению россиян, достойной является пенсия в среднем размере 48,1 тысячи рублей, сообщил РБК со ссылкой на результаты проведенного SupeJob опроса.При этом исследование показало, что у лиц старше 45 лет размер пенсии мечты выше, чем у людей в возрасте до 24 лет: 50,2 тысячи рублей против 44,3 тысячи рублей соответственно. При этом россияне в возрасте от 25 до 44 лет считают достаточной пенсию примерно в 48 тысяч рублей.Также стало известно, что у женщин ожидания по размеру пенсии чуть ниже, чем у мужчин (47,5 тыс. руб. и 48,7 тыс. руб. соответственно). Кроме того, была выявлена разница в размере желаемой пенсии в зависимости от размера дохода респондента. Так, лица с доходом от 100 тысяч рублей в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тысяча рублей, а с доходом менее 50 тысяч рублей — в 44,8 тысячи рублей. Россияне с зарплатой в диапазоне 50–99 тысяч рублей ожидают пенсию в размере 49 тысяч рублей.Эксперты выяснили, что в разбивке по регионам пенсии наибольшего размера хотят получать москвичи (51,7 тыс. руб.), петербуржцы (51 тыс. руб.) и тюменцы (49,7 тыс.). Рейтинг замыкают Набережные Челны и Кемерово, где желаемый размер составляет 47,3 тысячи рублей.Исследование проводилось в 438 населенных пунктах РФ с 1 по 18 июня этого года среди экономически активного населения старше 18 лет. В общем опросе участвовали 1,6 тыс. человек и еще по 1,5 тысячи человек — от Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из городов с населением в миллион и полмиллиона человек.

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россия, пенсии