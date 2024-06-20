https://1prime.ru/20240620/pensiya-849363657.html

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД - 20.06.2024, ПРАЙМ

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД

Депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T23:41+0300

2024-06-20T23:41+0300

2024-06-20T23:41+0300

индексация пенсий

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Ранее в Госдуму был внесён законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. "Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что индексация будет осуществляться с максимально положенной суммы.И также отметил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.

https://1prime.ru/20240620/pensiya-849333033.html

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индексация пенсий