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При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД - 20.06.2024, ПРАЙМ
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД
Депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T23:41+0300
2024-06-20T23:41+0300
2024-06-20T23:41+0300
индексация пенсий
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Ранее в Госдуму был внесён законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. "Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что индексация будет осуществляться с максимально положенной суммы.И также отметил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
https://1prime.ru/20240620/pensiya-849333033.html
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индексация пенсий
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщили в ГД
Депутат Исаев: при индексации пенсий недополученная за 8 лет сумма не пропадет
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.
"Недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что индексация будет осуществляться с максимально положенной суммы.
И также отметил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
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