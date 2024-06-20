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Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры
Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры - 20.06.2024, ПРАЙМ
Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Мероприятие проводится в Большом зале... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:34+0300
2024-06-20T08:37+0300
политика
россия
вьетнам
владимир путин
переговоры
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Мероприятие проводится в Большом зале президентского дворца в Ханое. Российский лидер приехал в Ханой накануне вечером.Перед началом переговоров президенты по традиции сфотографировались, пожимая друг другу руки на фоне национальных флагов. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Росатома" Алексей Лихачев, замминистра обороны Александр Михеев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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россия, вьетнам, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, переговоры
08:34 20.06.2024 (обновлено: 08:37 20.06.2024)
 
Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры

Президенты России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали двусторонние переговоры. Мероприятие проводится в Большом зале президентского дворца в Ханое.
Российский лидер приехал в Ханой накануне вечером.
Перед началом переговоров президенты по традиции сфотографировались, пожимая друг другу руки на фоне национальных флагов.
С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Росатома" Алексей Лихачев, замминистра обороны Александр Михеев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Президент РФ В. Путин встретился с главой МИД Индии С. Джайшанкаром - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Вчера, 19:17
 
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМВладимир Путинпереговоры
 
 
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