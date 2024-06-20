https://1prime.ru/20240620/peregovory-849341015.html

"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией

"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией

Значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода. Европа так и не вернули доверие России после нарушения... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:45+0300

2024-06-20T12:45+0300

2024-06-20T12:46+0300

политика

европа

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россия

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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода. Европа так и не вернули доверие России после нарушения Минских соглашений, и вместо того, чтобы закладывать почву для диалога, политики Запада соревнованием "кто больше поможет Украине". Такое мнение в беседе с Le Figaro высказал бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.По его мнению, до ноябрьских выборов президента США значимые мирные переговоры по Украине не состоятся – и "в первую очередь из-за русских"."После провала Минских соглашений русские больше не доверяют европейцам, в том числе Франции и Германии, которые принимали в них непосредственное участие", - пояснил Глиниасти.А впоследствии европейские лидеры, по его словам, начали "довольно причудливо" соревноваться, кто больше поможет Украине. Таким образом, о каких бы то ни было переговорах, на взгляд дипломата, сегодня не может быть и речи.При этом он отметил, что канцлер Олаф Шольц хотя бы звонил президенту России Владимиру Путину в 2023 году, "чего нельзя сказать о Макроне".Ко всему прочему, российское руководство всегда заявляло, что намерено решить этот вопрос тет-а-тет, на равных, лицом к лицу с США, так что на сегодняшний день Европа, по выражению Глиниасти, находится "вне игры".

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849207151.html

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европа, переговоры, россия