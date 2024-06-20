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"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией
"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией
Значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода. Европа так и не вернули доверие России после нарушения... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:45+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода. Европа так и не вернули доверие России после нарушения Минских соглашений, и вместо того, чтобы закладывать почву для диалога, политики Запада соревнованием "кто больше поможет Украине". Такое мнение в беседе с Le Figaro высказал бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.По его мнению, до ноябрьских выборов президента США значимые мирные переговоры по Украине не состоятся – и "в первую очередь из-за русских"."После провала Минских соглашений русские больше не доверяют европейцам, в том числе Франции и Германии, которые принимали в них непосредственное участие", - пояснил Глиниасти.А впоследствии европейские лидеры, по его словам, начали "довольно причудливо" соревноваться, кто больше поможет Украине. Таким образом, о каких бы то ни было переговорах, на взгляд дипломата, сегодня не может быть и речи.При этом он отметил, что канцлер Олаф Шольц хотя бы звонил президенту России Владимиру Путину в 2023 году, "чего нельзя сказать о Макроне".Ко всему прочему, российское руководство всегда заявляло, что намерено решить этот вопрос тет-а-тет, на равных, лицом к лицу с США, так что на сегодняшний день Европа, по выражению Глиниасти, находится "вне игры".
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Политика, ЕВРОПА, переговоры, РОССИЯ
"Вне игры". Во Франции объяснили, почему у Европы нет диалога с Россией
Экс-посол Глиниасти: нарушив Минск-2, Европа не вернула доверие России
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ.
Значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода. Европа так и не вернули доверие России после нарушения Минских соглашений, и вместо того, чтобы закладывать почву для диалога, политики Запада соревнованием "кто больше поможет Украине". Такое мнение в беседе с Le Figaro
высказал бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти.
По его мнению, до ноябрьских выборов президента США значимые мирные переговоры по Украине не состоятся – и "в первую очередь из-за русских".
"После провала Минских соглашений русские больше не доверяют европейцам, в том числе Франции и Германии, которые принимали в них непосредственное участие", - пояснил Глиниасти.
А впоследствии европейские лидеры, по его словам, начали "довольно причудливо" соревноваться, кто больше поможет Украине. Таким образом, о каких бы то ни было переговорах, на взгляд дипломата, сегодня не может быть и речи.
Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
При этом он отметил, что канцлер Олаф Шольц хотя бы звонил президенту России Владимиру Путину в 2023 году, "чего нельзя сказать о Макроне".
Ко всему прочему, российское руководство всегда заявляло, что намерено решить этот вопрос тет-а-тет, на равных, лицом к лицу с США, так что на сегодняшний день Европа, по выражению Глиниасти, находится "вне игры".