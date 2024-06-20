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"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/peregovory-849350622.html
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
Ключ к успеху мирных переговоров на Украине заключается в абсолютной секретности, передает чешское издание Lidovky. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:51+0300
2024-06-20T16:06+0300
россия
украина
переговоры
спецоперация на украине
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ключ к успеху мирных переговоров на Украине заключается в абсолютной секретности, передает чешское издание Lidovky.Согласно газете, достижение мира возможно только при условии прекращения огня, однако это в свою очередь станет признаком истощения."Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", — отметил автор материала.Автор также раскритиковал прошедший в Бюргенштоке саммит мира, который так и не стал "площадкой для откровенных дискуссий".Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, но они были отклонены украинской стороной.Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для РФ и остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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россия, украина, переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Спецоперация на Украине
15:51 20.06.2024 (обновлено: 16:06 20.06.2024)
 
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине

Lidovky: переговоры по Украине должны проходить в полной секретности

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ключ к успеху мирных переговоров на Украине заключается в абсолютной секретности, передает чешское издание Lidovky.
Согласно газете, достижение мира возможно только при условии прекращения огня, однако это в свою очередь станет признаком истощения.
"Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", — отметил автор материала.
Автор также раскритиковал прошедший в Бюргенштоке саммит мира, который так и не стал "площадкой для откровенных дискуссий".
Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине, но они были отклонены украинской стороной.
Вместе с тем в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для РФ и остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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