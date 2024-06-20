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Кеннеди-младший призвал власти США к переговорам с Россией по Украине
Кеннеди-младший призвал власти США к переговорам с Россией по Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
Кеннеди-младший призвал власти США к переговорам с Россией по Украине
Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал США сесть за стол переговоров с Россией и Украиной. Об этом он написал в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:14+0300
2024-06-20T13:14+0300
2024-06-20T13:14+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал США сесть за стол переговоров с Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети Х."Я призываю к настоящим мирным переговорам сейчас, с США, Россией и Украиной за столом переговоров. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин был готов. Нам тоже нужно быть готовыми", — отметил политик.По его словам, мир сейчас стал "заложником прокси-войны", но большинство американцев не понимают, почему именно США вовлечены в этот конфликт.Он также осудил решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие против России, назвав это безумной эскалацией. Ранее Кеннеди-младший выразил опасение, что ситуация на Украине находится на грани катастрофы.
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россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Кеннеди-младший призвал власти США к переговорам с Россией по Украине
Кеннеди-младший: Я призываю к настоящим мирным переговорам с США, РФ и Украиной
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал США сесть за стол переговоров с Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Я призываю к настоящим мирным переговорам сейчас, с США, Россией и Украиной за столом переговоров. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин был готов. Нам тоже нужно быть готовыми", — отметил политик.
По его словам, мир сейчас стал "заложником прокси-войны", но большинство американцев не понимают, почему именно США вовлечены в этот конфликт.
Он также осудил решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие против России, назвав это безумной эскалацией. Ранее Кеннеди-младший выразил опасение, что ситуация на Украине находится на грани катастрофы.
Изменение позиции. В Киеве признали готовность к переговорам с Москвой