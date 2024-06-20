https://1prime.ru/20240620/platezhi-849333182.html

Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР

Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР - 20.06.2024, ПРАЙМ

Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР

Ситуация с платежами российского бизнеса контрагентам в Китае улучшилась после визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщает газета "Известия". | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:20+0300

2024-06-20T10:20+0300

2024-06-20T10:20+0300

экономика

россия

китай

платежи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848277272_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a88da75a9f439b59ee2c97e932f4d33f.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ситуация с платежами российского бизнеса контрагентам в Китае улучшилась после визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщает газета "Известия"."В прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России — объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай", — рассказал газете генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.Отмечается, что теперь региональные китайские банки принимают платежи от российских компаний напрямую. Однако, из-за опасений вторичных санкций США, многие российские компании вынуждены проводить платежи через посредников из третьих стран, таких как Гонконг, Киргизия, Казахстан.Тем не менее, подобные решения имеют высокие комиссии и риск конфискации груза. Несмотря на это, рост числа региональных китайских банков, готовых работать с Россией, позволит сократить сроки платежей.В издании заметили, что некоторые китайские компании также открывают представительства в России и принимают платежи в рублях в качестве альтернативы. В то же время, США выразили намерение ввести санкции против китайских банков за помощь России в поставках товаров двойного назначения.

https://1prime.ru/20240619/kreditovanie-849288816.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, платежи