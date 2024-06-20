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Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР
Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР - 20.06.2024, ПРАЙМ
Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР
Ситуация с платежами российского бизнеса контрагентам в Китае улучшилась после визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщает газета "Известия". | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:20+0300
2024-06-20T10:20+0300
экономика
россия
китай
платежи
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ситуация с платежами российского бизнеса контрагентам в Китае улучшилась после визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщает газета "Известия"."В прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России — объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай", — рассказал газете генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.Отмечается, что теперь региональные китайские банки принимают платежи от российских компаний напрямую. Однако, из-за опасений вторичных санкций США, многие российские компании вынуждены проводить платежи через посредников из третьих стран, таких как Гонконг, Киргизия, Казахстан.Тем не менее, подобные решения имеют высокие комиссии и риск конфискации груза. Несмотря на это, рост числа региональных китайских банков, готовых работать с Россией, позволит сократить сроки платежей.В издании заметили, что некоторые китайские компании также открывают представительства в России и принимают платежи в рублях в качестве альтернативы. В то же время, США выразили намерение ввести санкции против китайских банков за помощь России в поставках товаров двойного назначения.
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россия, китай, платежи
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, платежи
10:20 20.06.2024
 
Дело за малыми: визит Путина помог бизнесу России упростить расчеты с КНР

"Известия": бизнесу РФ стало проще рассчитываться с Китаем после визита Путина

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ситуация с платежами российского бизнеса контрагентам в Китае улучшилась после визита президента Владимира Путина в Пекин, сообщает газета "Известия".
"В прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России — объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай", — рассказал газете генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.
Отмечается, что теперь региональные китайские банки принимают платежи от российских компаний напрямую. Однако, из-за опасений вторичных санкций США, многие российские компании вынуждены проводить платежи через посредников из третьих стран, таких как Гонконг, Киргизия, Казахстан.
Тем не менее, подобные решения имеют высокие комиссии и риск конфискации груза. Несмотря на это, рост числа региональных китайских банков, готовых работать с Россией, позволит сократить сроки платежей.
В издании заметили, что некоторые китайские компании также открывают представительства в России и принимают платежи в рублях в качестве альтернативы. В то же время, США выразили намерение ввести санкции против китайских банков за помощь России в поставках товаров двойного назначения.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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