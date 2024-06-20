https://1prime.ru/20240620/pravitelstvo-849349341.html

Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года

Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года - 20.06.2024, ПРАЙМ

Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года

Правительство РФ продлило сроки эксперимента по таможенному мониторингу до первого ноября 2025 года, что позволит снизить число проверок ФТС для добросовестных... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:29+0300

2024-06-20T15:29+0300

2024-06-20T15:41+0300

кабмин

михаил мишустин

мониторинг

эксперимент

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_0:102:2994:1786_1920x0_80_0_0_7a9c37087a7911741058ac034e1b6f35.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило сроки эксперимента по таможенному мониторингу до первого ноября 2025 года, что позволит снизить число проверок ФТС для добросовестных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продлило до 1 ноября следующего года сроки проведения эксперимента по таможенному мониторингу и расширило круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществом нового механизма. В его компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что дает возможность сократить число очных проверок, значит и уменьшить издержки на их сопровождение", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина расширять внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными странами и развивать необходимую для этого инфраструктуру. "Это такая комплексная задача. И одно из направлений – это сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес. В том числе за счет использования современных инструментов контроля", - отметил глава кабмина.

https://1prime.ru/20240619/mishustin-849305644.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, мониторинг, эксперимент