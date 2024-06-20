https://1prime.ru/20240620/pravitelstvo-849349341.html
Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года
Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года - 20.06.2024, ПРАЙМ
Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года
Правительство РФ продлило сроки эксперимента по таможенному мониторингу до первого ноября 2025 года, что позволит снизить число проверок ФТС для добросовестных... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:29+0300
2024-06-20T15:29+0300
2024-06-20T15:41+0300
кабмин
михаил мишустин
мониторинг
эксперимент
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило сроки эксперимента по таможенному мониторингу до первого ноября 2025 года, что позволит снизить число проверок ФТС для добросовестных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продлило до 1 ноября следующего года сроки проведения эксперимента по таможенному мониторингу и расширило круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществом нового механизма. В его компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что дает возможность сократить число очных проверок, значит и уменьшить издержки на их сопровождение", - сказал Мишустин на заседании кабмина. Премьер напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина расширять внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными странами и развивать необходимую для этого инфраструктуру. "Это такая комплексная задача. И одно из направлений – это сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес. В том числе за счет использования современных инструментов контроля", - отметил глава кабмина.
https://1prime.ru/20240619/mishustin-849305644.html
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михаил мишустин, мониторинг, эксперимент
Кабмин, Михаил Мишустин, мониторинг, эксперимент
Эксперимент по таможенному мониторингу продлили до ноября 2025 года
Мишустин: кабмин продлил сроки эксперимента по таможенному мониторингу до ноября 2025 года
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило сроки эксперимента по таможенному мониторингу до первого ноября 2025 года, что позволит снизить число проверок ФТС для добросовестных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продлило до 1 ноября следующего года сроки проведения эксперимента по таможенному мониторингу и расширило круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществом нового механизма. В его компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам, что дает возможность сократить число очных проверок, значит и уменьшить издержки на их сопровождение", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина расширять внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными странами и развивать необходимую для этого инфраструктуру.
"Это такая комплексная задача. И одно из направлений – это сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес. В том числе за счет использования современных инструментов контроля", - отметил глава кабмина.
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК