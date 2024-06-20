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"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина
Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:36+0300
2024-06-20T11:36+0300
2024-06-20T11:58+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative."Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил автор материала, экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист подчеркнул, что Украина также должна была принять мирные инициативы, однако Киев не пошел на это из-за давления украинских ультраправых националистов.На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
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Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, УКРАИНА
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина
TAC: США нужно было рассмотреть план Путина по завершению конфликта на Украине
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает
The American Conservative.
"Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил автор материала, экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Журналист подчеркнул, что Украина также должна была принять мирные инициативы, однако Киев не пошел на это из-за давления украинских ультраправых националистов.
На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
Ушаков охарактеризовал значение мирных предложений Путина