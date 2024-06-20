Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/predlozheniya-849337226.html
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина
Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:36+0300
2024-06-20T11:58+0300
политика
россия
сша
владимир путин
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848984219_0:197:3156:1972_1920x0_80_0_0_82fbcd6b12c1750d0c1f19322b326fcb.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative."Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил автор материала, экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист подчеркнул, что Украина также должна была принять мирные инициативы, однако Киев не пошел на это из-за давления украинских ультраправых националистов.На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
https://1prime.ru/20240617/ushakov-849247888.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848984219_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_26a00afbacc5f784e7670f187e9e93d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, УКРАИНА
11:36 20.06.2024 (обновлено: 11:58 20.06.2024)
 
"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина

TAC: США нужно было рассмотреть план Путина по завершению конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative.
"Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил автор материала, экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Журналист подчеркнул, что Украина также должна была принять мирные инициативы, однако Киев не пошел на это из-за давления украинских ультраправых националистов.
На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Ушаков охарактеризовал значение мирных предложений Путина
17 июня, 17:26
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала