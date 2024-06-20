https://1prime.ru/20240620/predlozheniya-849337226.html

"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина

"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Нужно было рассмотреть". В США пожалели об отказе от плана Путина

Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:36+0300

2024-06-20T11:36+0300

2024-06-20T11:58+0300

политика

россия

сша

владимир путин

украина

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зря отвергли предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает The American Conservative."Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план (Владимира Путина. — Прим. ред.), учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается", — отметил автор материала, экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист подчеркнул, что Украина также должна была принять мирные инициативы, однако Киев не пошел на это из-за давления украинских ультраправых националистов.На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.

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россия, сша, владимир путин, украина