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Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:14+0300

2024-06-20T09:14+0300

2024-06-20T09:14+0300

политика

россия

вьетнам

владимир путин

парад

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", — заявил российский лидер в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой. Путин отметил, что повестка обширная и при этом он рассчитывает, "что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений". Кроме того, российский лидер поздравил То Лама с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.

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