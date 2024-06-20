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Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:14+0300
2024-06-20T09:14+0300
2024-06-20T09:14+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы. "Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", — заявил российский лидер в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой. Путин отметил, что повестка обширная и при этом он рассчитывает, "что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений". Кроме того, российский лидер поздравил То Лама с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.
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россия, вьетнам, владимир путин, парад
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, парад
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы.
"Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве", — заявил российский лидер в начале переговоров со своим вьетнамским коллегой.
Путин отметил, что повестка обширная и при этом он рассчитывает, "что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений".
Кроме того, российский лидер поздравил То Лама с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.
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