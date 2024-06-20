https://1prime.ru/20240620/putin-849323755.html

Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама

Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама

Президент России Владимир Путин проведет в Ханое переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а вместе с тем встретится с выпускниками советских и... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T05:24+0300

2024-06-20T05:24+0300

2024-06-20T05:32+0300

политика

владимир путин

вьетнам

переговоры

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в Ханое переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а вместе с тем встретится с выпускниками советских и российских вузов.Российский президент прибыл во Вьетнам 19 июня вечером (по мск) после государственного визита в КНДР. Для российского президента этот визит во Вьетнам пятый по счету. Ранее Путин посещал эту страну в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В первый день пребывания он проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое российский лидер встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. На встречах намечено обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. В Кремле отмечали, что развитие партнерства - один из приоритетов политики Российской Федерации в Азии, в том числе и по той причине, что у России и Вьетнама совпадают или очень близки подходы к решению многих глобальных и региональных проблем. Вместе с тем Вьетнам является одним из ведущих членов АСЕАН. Первое мероприятие в программе визита Путина на четверг - церемония официальной встречи российского лидера с президентом То Ламом. После этого пройдут двусторонние переговоры и обмен подписанными документами. По итогам ожидается заявление двух президентов для СМИ. Затем у президента РФ намечен рабочий завтрак с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. На этой встрече планируется обсудить вопросы экономики. Следующий пункт в программе визита Путина - беседа с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, после которой предусмотрено возложение венка к мемориалу павших героев и к мавзолею Хо Ши Мина. Затем российский лидер встретится с с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, после которой у Путина запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов.Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства. Как ожидается, в ходе визита президента РФ будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя Россией и Вьетнамом. Вместе с тем будет подписан ряд документов о взаимодействии в ряде областей, в частности, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области высшего образования.

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владимир путин, вьетнам, переговоры