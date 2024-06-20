https://1prime.ru/20240620/putin-849325198.html
Путину вручили высшую государственную награду КНДР
Путину вручили высшую государственную награду КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путину вручили высшую государственную награду КНДР
Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР - орден Ким Ир Сена - за "огромные заслуги" в развитии добрососедских и братских отношений между... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T06:58+0300
2024-06-20T06:58+0300
2024-06-20T06:59+0300
политика
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР - орден Ким Ир Сена - за "огромные заслуги" в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, передает радио "Голос Кореи". В сообщении указывается: "Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину". Как уточняет "Голос Кореи", российский лидер награжден высшей госнаградой за огромные заслуги развитии "дружеских и братских" отношений КНДР и Российской Федерации, и в повышении их до уровня "стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений", за открытие "новой страницы" корейско-российской дружбы. Врученный российскому президенту орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году по случаю его шестидесятилетия по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.
https://1prime.ru/20240619/peskov-849303785.html
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Политика, Владимир Путин, Орден, КНДР
Путину вручили высшую государственную награду КНДР
"Голос Кореи": Путину вручили высшую госнаграду КНДР - орден Ким Ир Сена
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР - орден Ким Ир Сена - за "огромные заслуги" в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, передает радио "Голос Кореи".
В сообщении указывается: "Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину".
Как уточняет "Голос Кореи", российский лидер награжден высшей госнаградой за огромные заслуги развитии "дружеских и братских" отношений КНДР и Российской Федерации, и в повышении их до уровня "стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений", за открытие "новой страницы" корейско-российской дружбы.
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Врученный российскому президенту орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году по случаю его шестидесятилетия по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.