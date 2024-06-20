https://1prime.ru/20240620/putin-849325198.html

Путину вручили высшую государственную награду КНДР

Путину вручили высшую государственную награду КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путину вручили высшую государственную награду КНДР

Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР - орден Ким Ир Сена - за "огромные заслуги" в развитии добрососедских и братских отношений между... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T06:58+0300

2024-06-20T06:58+0300

2024-06-20T06:59+0300

политика

владимир путин

орден

кндр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849300331_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e68859f4a6a771292805cb233acac221.jpg

МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду КНДР - орден Ким Ир Сена - за "огромные заслуги" в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, передает радио "Голос Кореи". В сообщении указывается: "Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Госсовет и Президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину". Как уточняет "Голос Кореи", российский лидер награжден высшей госнаградой за огромные заслуги развитии "дружеских и братских" отношений КНДР и Российской Федерации, и в повышении их до уровня "стратегических партнерских и нерушимых союзнических отношений", за открытие "новой страницы" корейско-российской дружбы. Врученный российскому президенту орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году по случаю его шестидесятилетия по предложению его сына Ким Чен Ира одновременно с "Кимирсеновской премией". Сам Ким Чен Ир был награжден этим орденом трижды: в 1978, 1982 и 1992 годах.

https://1prime.ru/20240619/peskov-849303785.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, орден, кндр