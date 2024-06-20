https://1prime.ru/20240620/putin-849347514.html
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам - 20.06.2024, ПРАЙМ
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам
Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает Al Jazeera со ссылкой на аналитиков. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:13+0300
2024-06-20T15:13+0300
2024-06-20T15:13+0300
политика
россия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849329861_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_91df6ad65b8e65b9f47442ec4426796c.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает Al Jazeera со ссылкой на аналитиков."Визит во Вьетнам, помимо прочего, – это способ опровергнуть западный миф о том, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире". Российский лидер по-прежнему имеет политическое влияние на Востоке", — говорится в материале.Отмечается, что Вьетнам имеет долгую историю отношений с Россией, которая остается его главным партнером в области военной сферы. Вьетнам также подчеркнул важность соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета на международных встречах по Украине, что высоко оценили в Москве.Визит Путина во Вьетнам вызвал недовольство Соединенных Штатов, которые считают, что подобные контакты способны привести к нормализации "нарушений международного права Россией", заметили эксперты.Ранее было опубликовано совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240620/sotrudnichestvo-849343291.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849329861_96:0:2797:2026_1920x0_80_0_0_06e82e391296d978e92aae81cc059299.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам
Al Jazeera: в Ханое Путин послал Западу сигнал – избавиться от России нельзя
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает
Al Jazeera со ссылкой на аналитиков.
"Визит во Вьетнам, помимо прочего, – это способ опровергнуть западный миф о том, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире". Российский лидер по-прежнему имеет политическое влияние на Востоке", — говорится в материале.
Отмечается, что Вьетнам имеет долгую историю отношений с Россией, которая остается его главным партнером в области военной сферы. Вьетнам также подчеркнул важность соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета на международных встречах по Украине, что высоко оценили в Москве.
Визит Путина во Вьетнам вызвал недовольство Соединенных Штатов, которые считают, что подобные контакты способны привести к нормализации "нарушений международного права Россией", заметили эксперты.
Ранее было опубликовано совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество