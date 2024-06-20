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Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам - 20.06.2024, ПРАЙМ
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам
Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает Al Jazeera со ссылкой на аналитиков. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:13+0300
2024-06-20T15:13+0300
политика
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает Al Jazeera со ссылкой на аналитиков."Визит во Вьетнам, помимо прочего, – это способ опровергнуть западный миф о том, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире". Российский лидер по-прежнему имеет политическое влияние на Востоке", — говорится в материале.Отмечается, что Вьетнам имеет долгую историю отношений с Россией, которая остается его главным партнером в области военной сферы. Вьетнам также подчеркнул важность соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета на международных встречах по Украине, что высоко оценили в Москве.Визит Путина во Вьетнам вызвал недовольство Соединенных Штатов, которые считают, что подобные контакты способны привести к нормализации "нарушений международного права Россией", заметили эксперты.Ранее было опубликовано совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, вьетнам
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
15:13 20.06.2024
 
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам

Al Jazeera: в Ханое Путин послал Западу сигнал – избавиться от России нельзя

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай стал сигналом Западу, что Москву невозможно изолировать, передает Al Jazeera со ссылкой на аналитиков.
"Визит во Вьетнам, помимо прочего, – это способ опровергнуть западный миф о том, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире". Российский лидер по-прежнему имеет политическое влияние на Востоке", — говорится в материале.
Отмечается, что Вьетнам имеет долгую историю отношений с Россией, которая остается его главным партнером в области военной сферы. Вьетнам также подчеркнул важность соблюдения принципов территориальной целостности и суверенитета на международных встречах по Украине, что высоко оценили в Москве.
Визит Путина во Вьетнам вызвал недовольство Соединенных Штатов, которые считают, что подобные контакты способны привести к нормализации "нарушений международного права Россией", заметили эксперты.
Ранее было опубликовано совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество
13:40
 
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМ
 
 
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