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Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме

Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме

Проблему обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах необходимо решать, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:19+0300

2024-06-20T15:19+0300

2024-06-20T15:28+0300

экономика

владимир путин

вьетнам

airbus

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Проблему обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах необходимо решать, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер 20 июня находится в Ханое с государственным визитом. Он, в том числе, встретился с выпускниками советских и российских вузов."К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь", - сказал Путин.Он отметил, что проблему можно решить, при этом указав, что вьетнамские операторы тоже поставлены "в непростые условия".

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вьетнам

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владимир путин, вьетнам, airbus