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Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме
Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме
Проблему обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах необходимо решать, заявил президент России Владимир Путин. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:19+0300
2024-06-20T15:28+0300
экономика
владимир путин
вьетнам
airbus
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Проблему обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах необходимо решать, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер 20 июня находится в Ханое с государственным визитом. Он, в том числе, встретился с выпускниками советских и российских вузов."К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь", - сказал Путин.Он отметил, что проблему можно решить, при этом указав, что вьетнамские операторы тоже поставлены "в непростые условия".
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владимир путин, вьетнам, airbus
Экономика, Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, Airbus
15:19 20.06.2024 (обновлено: 15:28 20.06.2024)
 
Путин призвал решить проблему обслуживания Airbus из РФ во Вьетнаме

Путин: нужно решать проблему обслуживания Airbus из России в аэропортах Вьетнама

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Проблему обслуживания российских Airbus во вьетнамских аэропортах необходимо решать, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер 20 июня находится в Ханое с государственным визитом. Он, в том числе, встретился с выпускниками советских и российских вузов.
"К сожалению, есть и элементы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты "Аэрофлота" Airbus. Здесь есть вопросы, связанные, ...будем говорить откровенно, с санкциями от третьих стран. Вы понимаете, о чем речь", - сказал Путин.
Он отметил, что проблему можно решить, при этом указав, что вьетнамские операторы тоже поставлены "в непростые условия".
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ЭкономикаВладимир ПутинВЬЕТНАМAirbus
 
 
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