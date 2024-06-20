https://1prime.ru/20240620/putin-849349941.html

"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство

"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство

Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T16:05+0300

политика

россия

владимир путин

музыка

искусство

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что просто любит русское народное искусство и русскую классику. "Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь", — сказал он в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.По его словам, колоссальный вклад в развитие искусства внесли как российские, так и зарубежные композиторы: и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист.Путин заключил, что всем людям необходимол дать возможность наслаждаться их искусством.

https://1prime.ru/20240620/putin-849347514.html

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россия, владимир путин, музыка, искусство