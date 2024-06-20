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"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство
Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:45+0300
2024-06-20T16:05+0300
политика
россия
владимир путин
музыка
искусство
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что просто любит русское народное искусство и русскую классику. "Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь", — сказал он в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.По его словам, колоссальный вклад в развитие искусства внесли как российские, так и зарубежные композиторы: и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист.Путин заключил, что всем людям необходимол дать возможность наслаждаться их искусством.
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россия, владимир путин, музыка, искусство
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, музыка, искусство
15:45 20.06.2024 (обновлено: 16:05 20.06.2024)
 
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство

Путин назвал "дурью" попытки разграничивать искусство по национальному принципу

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что просто любит русское народное искусство и русскую классику.
"Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь", — сказал он в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.
По его словам, колоссальный вклад в развитие искусства внесли как российские, так и зарубежные композиторы: и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист.
Путин заключил, что всем людям необходимол дать возможность наслаждаться их искусством.
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ПолитикаРОССИЯВладимир Путинмузыкаискусство
 
 
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