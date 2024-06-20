https://1prime.ru/20240620/putin-849349941.html
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство
Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:45+0300
2024-06-20T15:45+0300
2024-06-20T16:05+0300
политика
россия
владимир путин
музыка
искусство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348469_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d08420f99dc526c5f4b6e80c2d2ffa7.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что просто любит русское народное искусство и русскую классику. "Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь", — сказал он в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.По его словам, колоссальный вклад в развитие искусства внесли как российские, так и зарубежные композиторы: и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист.Путин заключил, что всем людям необходимол дать возможность наслаждаться их искусством.
https://1prime.ru/20240620/putin-849347514.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caad1558cce2db9e5e3a4f49649e841a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, музыка, искусство
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, музыка, искусство
"Полная дурь". Путин о попытках Запада разграничить искусство
Путин назвал "дурью" попытки разграничивать искусство по национальному принципу
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Попытки разграничения или запрета искусства по национальному принципу являются "полной дурью", заявил в ходе встречи с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что просто любит русское народное искусство и русскую классику.
"Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь", — сказал он в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.
По его словам, колоссальный вклад в развитие искусства внесли как российские, так и зарубежные композиторы: и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, Глинка, и Лист.
Путин заключил, что всем людям необходимол дать возможность наслаждаться их искусством.
Москва вступает в игру. Аналитики оценили визит Путина во Вьетнам