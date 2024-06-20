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"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг
Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:26+0300
2024-06-20T16:26+0300
владимир путин
вьетнам
турция
политика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En Son Haber оценили поездку российского лидера."Мне нравится этот человек!!!! Не боится бросить вызов противнику, настоящий мужик, друг Турции", - отметил доц но не доктор.Другие пользователи отметили, что победа в противостоянии с Западом будет за Востоком, вновь похвалив российского президента."В самом деле, по-моему, нужно поддерживать Россию. Кто-то скажет, что это несправедливо, но сатана по имени США, закончив с Россией, первым делом переключатся на Иран и Турцию и опять ни перед чем не остановятся", - заключил Посетитель.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, вьетнам, турция
Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, ТУРЦИЯ, Политика
16:26 20.06.2024
 
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг

Читатели турецкого En Son Haber пришли в восторг от визита Путина во Вьетнам

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En Son Haber оценили поездку российского лидера.
"Мне нравится этот человек!!!! Не боится бросить вызов противнику, настоящий мужик, друг Турции", - отметил доц но не доктор.
Другие пользователи отметили, что победа в противостоянии с Западом будет за Востоком, вновь похвалив российского президента.
"В самом деле, по-моему, нужно поддерживать Россию. Кто-то скажет, что это несправедливо, но сатана по имени США, закончив с Россией, первым делом переключатся на Иран и Турцию и опять ни перед чем не остановятся", - заключил Посетитель.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россия стала основным поставщиком нефти и газа в Турцию, пишут СМИ
12:20
 
ПолитикаВладимир ПутинВЬЕТНАМТУРЦИЯ
 
 
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