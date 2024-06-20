https://1prime.ru/20240620/putin-849352944.html

"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг

"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг

Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:26+0300

2024-06-20T16:26+0300

2024-06-20T16:26+0300

владимир путин

вьетнам

турция

политика

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En Son Haber оценили поездку российского лидера."Мне нравится этот человек!!!! Не боится бросить вызов противнику, настоящий мужик, друг Турции", - отметил доц но не доктор.Другие пользователи отметили, что победа в противостоянии с Западом будет за Востоком, вновь похвалив российского президента."В самом деле, по-моему, нужно поддерживать Россию. Кто-то скажет, что это несправедливо, но сатана по имени США, закончив с Россией, первым делом переключатся на Иран и Турцию и опять ни перед чем не остановятся", - заключил Посетитель.Полный текст читайте на ИноСМИ

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вьетнам

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владимир путин, вьетнам, турция