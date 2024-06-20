https://1prime.ru/20240620/putin-849352944.html
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг
Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:26+0300
2024-06-20T16:26+0300
2024-06-20T16:26+0300
владимир путин
вьетнам
турция
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849351999_0:28:3073:1756_1920x0_80_0_0_4f7afca9f44ae00cadda753d38469780.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En Son Haber оценили поездку российского лидера."Мне нравится этот человек!!!! Не боится бросить вызов противнику, настоящий мужик, друг Турции", - отметил доц но не доктор.Другие пользователи отметили, что победа в противостоянии с Западом будет за Востоком, вновь похвалив российского президента."В самом деле, по-моему, нужно поддерживать Россию. Кто-то скажет, что это несправедливо, но сатана по имени США, закончив с Россией, первым делом переключатся на Иран и Турцию и опять ни перед чем не остановятся", - заключил Посетитель.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240620/postavschik-849339676.html
вьетнам
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849351999_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcd368f2b2d662773b0643bfca3dc368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вьетнам, турция
Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, ТУРЦИЯ, Политика
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг
Читатели турецкого En Son Haber пришли в восторг от визита Путина во Вьетнам
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин 19 и 20 июня находится с государственным визитом в Ханое, куда он поехал после посещения Пхеньяна. Читатели турецкого портала En Son Haber
оценили поездку российского лидера.
"Мне нравится этот человек!!!! Не боится бросить вызов противнику, настоящий мужик, друг Турции", - отметил доц но не доктор.
Другие пользователи отметили, что победа в противостоянии с Западом будет за Востоком, вновь похвалив российского президента.
"В самом деле, по-моему, нужно поддерживать Россию. Кто-то скажет, что это несправедливо, но сатана по имени США, закончив с Россией, первым делом переключатся на Иран и Турцию и опять ни перед чем не остановятся", - заключил Посетитель.
Россия стала основным поставщиком нефти и газа в Турцию, пишут СМИ