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"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:55+0300
2024-06-20T17:55+0300
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Российский лидер находился в Северной Корее 18 и 19 июня. В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень.По словам Доктороу, Путин изменил весь мир."Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", - пояснил эксперт.Политолог добавил, что Москва, таким образом, обозначила влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также напомнила Западу, что множество стран на востоке могут встать на сторону России.
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владимир путин, сша, кндр, мир
Владимир Путин, США, КНДР, МИР
17:55 20.06.2024
 
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

Доктороу: визит Путина в КНДР сильно помешал планам США в регионе

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Российский лидер находился в Северной Корее 18 и 19 июня. В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень.
По словам Доктороу, Путин изменил весь мир.
"Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", - пояснил эксперт.
Политолог добавил, что Москва, таким образом, обозначила влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также напомнила Западу, что множество стран на востоке могут встать на сторону России.
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