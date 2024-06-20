https://1prime.ru/20240620/putin-849357849.html

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР

Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:55+0300

2024-06-20T17:55+0300

2024-06-20T17:55+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Российский лидер находился в Северной Корее 18 и 19 июня. В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень.По словам Доктороу, Путин изменил весь мир."Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", - пояснил эксперт.Политолог добавил, что Москва, таким образом, обозначила влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также напомнила Западу, что множество стран на востоке могут встать на сторону России.

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владимир путин, сша, кндр, мир