https://1prime.ru/20240620/putin-849357849.html
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:55+0300
2024-06-20T17:55+0300
2024-06-20T17:55+0300
владимир путин
сша
кндр
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314106_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c190da194b301b35e061d1e507e274.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Российский лидер находился в Северной Корее 18 и 19 июня. В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень.По словам Доктороу, Путин изменил весь мир."Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", - пояснил эксперт.Политолог добавил, что Москва, таким образом, обозначила влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также напомнила Западу, что множество стран на востоке могут встать на сторону России.
https://1prime.ru/20240620/putin-849352944.html
сша
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314106_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c0f2bd74a661cdf07793ef2d660ab94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, кндр, мир
Владимир Путин, США, КНДР, МИР
"Изменил весь мир". В США высказались о визите Путина в КНДР
Доктороу: визит Путина в КНДР сильно помешал планам США в регионе
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Геополитическая ситуация в мире изменилась после визита президента России Владимира Путина в КНДР. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире
YouTube-канала Judging Freedom.
Российский лидер находился в Северной Корее 18 и 19 июня. В ходе визита состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Главным из них стал Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который Путин назвал прорывным документом, позволяющим сотрудничеству стран выйти на новый уровень.
По словам Доктороу, Путин изменил весь мир.
"Он сделал невозможным для США и администрации Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая", - пояснил эксперт.
Политолог добавил, что Москва, таким образом, обозначила влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также напомнила Западу, что множество стран на востоке могут встать на сторону России.
"Настоящий мужик". Путин бросил вызов Западу и привел турок в восторг