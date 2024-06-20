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Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами
Россия и Вьетнам работают над решением проблем, связанных с расчетами, которые осложнились на фоне санкций. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:33+0300
2024-06-20T15:33+0300
2024-06-20T15:40+0300
россия
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владимир путин
экономика
расчеты в нацвалютах
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам работают над решением проблем, связанных с расчетами, которые осложнились на фоне санкций. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками советских и российских вузов.По словам главы государства, проблема двусторонних расчетов обсуждалась с вьетнамской стороной на разных уровнях. Оба государства сходятся во мнении, что проблемы намеренно создаются извне, однако их легко решить. Так, государства могут переориентироваться на заключение сделок в национальных валютах."Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах", — отметил российский президент. Путин подчеркнул, что в перспективе должна быть отлажена административная работа, так как технически это вполне осуществимо.
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россия, вьетнам, владимир путин, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Экономика, расчеты в нацвалютах
Путин рассказал, как Россия и Вьетнам могут решить проблемы с расчетами
Путин: решить проблемы РФ и Вьетнама с расчетами можно переходом на нацвалюты
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам работают над решением проблем, связанных с расчетами, которые осложнились на фоне санкций. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками советских и российских вузов.
По словам главы государства, проблема двусторонних расчетов обсуждалась с вьетнамской стороной на разных уровнях. Оба государства сходятся во мнении, что проблемы намеренно создаются извне, однако их легко решить. Так, государства могут переориентироваться на заключение сделок в национальных валютах.
"Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах", — отметил российский президент.
Путин подчеркнул, что в перспективе должна быть отлажена административная работа, так как технически это вполне осуществимо.
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка