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Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes
Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes - 20.06.2024, ПРАЙМ
Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price возглавила рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:34+0300
2024-06-20T11:34+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price возглавила рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5 миллионов рублей по итогам 2024 года, который опубликован на сайте журнала. Издание составило рейтинг 30 самых выгодных российских брендов франшиз. Согласно данным Forbes, оборот рынка франчайзинга с мая 2023 года по май 2024 года вырос на 14,5%, достигнув 3,18 триллиона рублей. За минувший год появилось 320 новых проектов, а закрылось около 130 - это минимальный показатель за последние 10 лет, добавили там. Второе место рейтинга заняла сеть киберспортивных клубов Colizeum, третье - производитель товаров для сна "Аскона", четвертое - торговая сеть "Пятерочка". "У 69% всех российских компаний, работающих по системе франчайзинга, в 2023 году увеличились и прибыль, и количество парт­нерских предприятий, по данным Franshiza.ru. Лидером по росту сети рейтинга Forbes уже несколько лет подряд остается Ozon - с мая 2023 по май 2024 года у маркетплейса стало на 20 тысяч больше пунктов выдачи заказов. У Wildberries прирост составил около 10 400. В 2024 году этот бурный рост может замедлиться: в крупных городах пункты маркетплейсов уже работают чуть ли не в каждом дворе, говорят эксперты", - пишет журнал. Издание отмечает, большим спросом в России всегда пользовались франшизы с вложениями менее миллиона рублей в точку. Однако из-за инфляции и роста издержек доля таких проектов за год снизилась с 23% до 21%. Больше всего новых проектов появилось в сегменте с вложениями от 3 миллионов рублей. В журнале рассказывают про еще один тренд - ставка на узкие ниши в сфере образования, медицины и досуга. Активно развиваются сети логопедических центров, центры финансовой грамотности и тайм-менеджмента для детей, из-за развития внутреннего туризма спросом пользуются франшизы небольших отелей или хостелов, но таких на рынке очень мало.
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forbes, список forbes, россия, fix price
Forbes, список Forbes, РОССИЯ, Fix Price
11:34 20.06.2024
 
Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes

Сеть магазинов Fix Price возглавила рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price возглавила рейтинг Forbes самых выгодных франшиз в России с инвестициями в открытие франчайзинговой точки от 5 миллионов рублей по итогам 2024 года, который опубликован на сайте журнала.
Издание составило рейтинг 30 самых выгодных российских брендов франшиз. Согласно данным Forbes, оборот рынка франчайзинга с мая 2023 года по май 2024 года вырос на 14,5%, достигнув 3,18 триллиона рублей. За минувший год появилось 320 новых проектов, а закрылось около 130 - это минимальный показатель за последние 10 лет, добавили там.
Второе место рейтинга заняла сеть киберспортивных клубов Colizeum, третье - производитель товаров для сна "Аскона", четвертое - торговая сеть "Пятерочка".
"У 69% всех российских компаний, работающих по системе франчайзинга, в 2023 году увеличились и прибыль, и количество парт­нерских предприятий, по данным Franshiza.ru. Лидером по росту сети рейтинга Forbes уже несколько лет подряд остается Ozon - с мая 2023 по май 2024 года у маркетплейса стало на 20 тысяч больше пунктов выдачи заказов. У Wildberries прирост составил около 10 400. В 2024 году этот бурный рост может замедлиться: в крупных городах пункты маркетплейсов уже работают чуть ли не в каждом дворе, говорят эксперты", - пишет журнал.
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Издание отмечает, большим спросом в России всегда пользовались франшизы с вложениями менее миллиона рублей в точку. Однако из-за инфляции и роста издержек доля таких проектов за год снизилась с 23% до 21%. Больше всего новых проектов появилось в сегменте с вложениями от 3 миллионов рублей.
В журнале рассказывают про еще один тренд - ставка на узкие ниши в сфере образования, медицины и досуга. Активно развиваются сети логопедических центров, центры финансовой грамотности и тайм-менеджмента для детей, из-за развития внутреннего туризма спросом пользуются франшизы небольших отелей или хостелов, но таких на рынке очень мало.
 
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