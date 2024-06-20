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Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/rezerv-849358720.html
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился - 20.06.2024, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличился на 0,386 миллиона баррелей - до 370,912 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T18:23+0300
2024-06-20T18:23+0300
экономика
стратегический нефтяной резерв
резерв нефти в сша
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличился на 0,386 миллиона баррелей - до 370,912 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В конце декабря министерство закупило почти 3 миллиона баррелей нефти на общую сумму 231,4 миллиона долларов. А 30 января министерство сообщило о намерении закупить еще 3 миллиона баррелей нефти, поставки которой ожидались с 1 по 30 июня текущего года. В конце февраля Минэнерго сообщило о контракте на поставку 3,2 миллиона баррелей сырой нефти в июле 2024 года на сумму 247,6 миллиона долларов. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.
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стратегический нефтяной резерв, резерв нефти в сша
Экономика, стратегический нефтяной резерв, резерв нефти в США
18:23 20.06.2024
 
Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился

Стратегический резерв нефти США за неделю вырос до 370,9 миллиона баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличился на 0,386 миллиона баррелей - до 370,912 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
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17:18
В конце декабря министерство закупило почти 3 миллиона баррелей нефти на общую сумму 231,4 миллиона долларов. А 30 января министерство сообщило о намерении закупить еще 3 миллиона баррелей нефти, поставки которой ожидались с 1 по 30 июня текущего года. В конце февраля Минэнерго сообщило о контракте на поставку 3,2 миллиона баррелей сырой нефти в июле 2024 года на сумму 247,6 миллиона долларов.
В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.
 
Экономикастратегический нефтяной резерврезерв нефти в США
 
 
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