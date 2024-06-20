https://1prime.ru/20240620/rezerv-849358720.html

Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился

Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился - 20.06.2024, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США за неделю увеличился

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличился на 0,386 миллиона баррелей - до 370,912 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T18:23+0300

2024-06-20T18:23+0300

2024-06-20T18:23+0300

экономика

стратегический нефтяной резерв

резерв нефти в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 14 июня, увеличился на 0,386 миллиона баррелей - до 370,912 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В конце декабря министерство закупило почти 3 миллиона баррелей нефти на общую сумму 231,4 миллиона долларов. А 30 января министерство сообщило о намерении закупить еще 3 миллиона баррелей нефти, поставки которой ожидались с 1 по 30 июня текущего года. В конце февраля Минэнерго сообщило о контракте на поставку 3,2 миллиона баррелей сырой нефти в июле 2024 года на сумму 247,6 миллиона долларов. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, пообещала ускорить закупки.

https://1prime.ru/20240620/neft-849356520.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стратегический нефтяной резерв, резерв нефти в сша