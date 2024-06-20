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В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области произошло возгорание резервуара, предположительно, после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:14+0300
2024-06-20T08:14+0300
2024-06-20T08:14+0300
происшествия
тамбовская область
пожар
нефтебаза
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области произошло возгорание резервуара, предположительно, после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. "Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА... Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале. Глава региона также сообщил, что утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника, который взорвался в воздухе. Егоров уточнил, что в Тамбовской области предприняли все меры для обеспечения безопасности. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России
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тамбовская область, пожар, нефтебаза
Происшествия, Тамбовская область, пожар, нефтебаза
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
В Тамбовской области вспыхнул пожар, предположительно, после атаки БПЛА
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. На территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области произошло возгорание резервуара, предположительно, после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
"Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА... Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона также сообщил, что утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника, который взорвался в воздухе.
Егоров уточнил, что в Тамбовской области предприняли все меры для обеспечения безопасности. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России
В результате атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза в Адыгее