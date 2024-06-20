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В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ

В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ - 20.06.2024, ПРАЙМ

В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ

В результате атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся второй резервуар, сообщил агентству РИА Новости... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:04+0300

2024-06-20T10:04+0300

2024-06-20T10:04+0300

происшествия

россия

тамбовская область

резервуар

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся второй резервуар, сообщил агентству РИА Новости представитель спасательных служб."Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит. Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти", — отметил источник агентства.Ранее утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании одного из резервуаров в своем Telegram-канале. Также были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который взорвался в воздухе в Первомайском муниципальном районе.

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тамбовская область

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россия, тамбовская область, резервуар