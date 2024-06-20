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В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ
В результате атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся второй резервуар, сообщил агентству РИА Новости... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:04+0300
2024-06-20T10:04+0300
происшествия
россия
тамбовская область
резервуар
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся второй резервуар, сообщил агентству РИА Новости представитель спасательных служб."Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит. Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти", — отметил источник агентства.Ранее утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании одного из резервуаров в своем Telegram-канале. Также были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который взорвался в воздухе в Первомайском муниципальном районе.
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тамбовская область
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россия, тамбовская область, резервуар
Происшествия, РОССИЯ, Тамбовская область, резервуар
10:04 20.06.2024
 
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки ВСУ

Второй резервуар вспыхнул на нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона

© РИА Новости . Сергей Соловьев | Перейти в медиабанкУкрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов
Укрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Соловьев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В результате атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся второй резервуар, сообщил агентству РИА Новости представитель спасательных служб.
"Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит. Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти", — отметил источник агентства.
Ранее утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о возгорании одного из резервуаров в своем Telegram-канале. Также были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который взорвался в воздухе в Первомайском муниципальном районе.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В Тамбовской области на территории нефтебазы вспыхнул резервуар
08:14
 
ПроисшествияРОССИЯТамбовская областьрезервуар
 
 
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