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ЦБ назвал объем международных резервов России

ЦБ назвал объем международных резервов России - 20.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы РФ с 7 июня по конец дня 14 июня уменьшились на 6,2 миллиарда долларов, или на 1%, и составили 596,2 миллиарда долларов, говорится в... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:14+0300

2024-06-20T16:14+0300

2024-06-20T16:23+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 июня по конец дня 14 июня уменьшились на 6,2 миллиарда долларов, или на 1%, и составили 596,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 14 июня 2024 года составили 596,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,2 миллиарда долларов США, или на 1,0%, вследствие отрицательной переоценки и проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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