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Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов - 20.06.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов
Оборонный концерн Rheinmetall из ФРГ сообщил в четверг, что получил рекордный в новейшей истории заказ на поставку боеприпасов на сумму более восьми миллиардов... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:56+0300
2024-06-20T17:48+0300
вооружения
германия
rheinmetall
заказы
поддержка украины
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Оборонный концерн Rheinmetall из ФРГ сообщил в четверг, что получил рекордный в новейшей истории заказ на поставку боеприпасов на сумму более восьми миллиардов евро. Отмечается, что расположенная в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиарда евро брутто.По данным концерна, первые поставки в рамках контракта выполнят в начале 2025 года. Главным покупателем при этом выступит Германия, причем часть полученных боеприпасов затем передадут Украине. Кроме того, в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония. "Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. В октябре газета Welt сообщила, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в полтора раза с начала специальной военной операции.
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германия, rheinmetall, заказы, поддержка украины
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, заказы, поддержка Украины
16:56 20.06.2024 (обновлено: 17:48 20.06.2024)
 
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм боеприпасов

Rheinmetall получил заказ на поставку 155-мм боеприпасов на 8,5 миллиарда евро

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Оборонный концерн Rheinmetall из ФРГ сообщил в четверг, что получил рекордный в новейшей истории заказ на поставку боеприпасов на сумму более восьми миллиардов евро.
Отмечается, что расположенная в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиарда евро брутто.
По данным концерна, первые поставки в рамках контракта выполнят в начале 2025 года. Главным покупателем при этом выступит Германия, причем часть полученных боеприпасов затем передадут Украине. Кроме того, в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.
"Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
В октябре газета Welt сообщила, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в полтора раза с начала специальной военной операции.
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