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Рубль вызвал волну распродаж на российском рынке акций - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/rubl-849327090.html
Рубль вызвал волну распродаж на российском рынке акций
Рубль вызвал волну распродаж на российском рынке акций - 20.06.2024, ПРАЙМ
Рубль вызвал волну распродаж на российском рынке акций
Значительное укрепление рубля вызвало волну распродаж на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,78% до 3027,47 пункта, обновив годовой... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:52+0300
2024-06-20T08:52+0300
экономика
курсы валют
российский рынок акций
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849327090.jpg?1718862740
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Значительное укрепление рубля вызвало волну распродаж на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,78% до 3027,47 пункта, обновив годовой минимум, а индекс РТС, наоборот, взлетел на 2,40% до 1154,23 пункта.Основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня – пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 миллиарда рублей в день. Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты.Среди аутсайдеров в среду оказались привилегированные акции "Сургутнефтегаза", что неудивительно, учитывая запасы валютной ликвидности на счетах компании. Вместе с тем, снижение стоимости акций повышает дивидендную доходность по привилегированным бумагам до 19,6% по текущим котировкам, однако в условиях "медвежьего" тренда на российском рынке рассчитывать на быстрое закрытие дивидендного гэпа не приходится."Южуралзолото" приступает к производству золота на горно-обогатительном комбинате "Высокое" в Красноярском крае. До конца года компания планирует произвести на "Высоком" 2,5 тонны золота, что позволит увеличить объем производства драгметалла в 2024 году на 20% по отношению к 2023 году. Доказанные запасы "Высокого" превышают 120 тонн золота, которых хватит более чем на 30 лет добычи.Рынок акций продолжает отыгрывать среднесрочные негативные факторы в виде перспектив усиления налоговой нагрузки, давления санкций и высоких ставок. Поступающие данные продолжают свидетельствовать в пользу ускорения инфляции — индекс потребительских цен в период с 11 по 17 июня вырос на 0,17% по сравнению с 0,12% неделей ранее. На этом фоне регулятор сигнализирует, что потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. На этом фоне мы не можем исключать снижения индекса Мосбиржи ниже психологической отметки 3000 пунктов.
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Наталия Пырьева
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, российский рынок акций, мнения аналитиков
Экономика, Курсы валют, российский рынок акций, Мнения аналитиков
08:52 20.06.2024
 

Рубль вызвал волну распродаж на российском рынке акций

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Значительное укрепление рубля вызвало волну распродаж на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,78% до 3027,47 пункта, обновив годовой минимум, а индекс РТС, наоборот, взлетел на 2,40% до 1154,23 пункта.
Основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня – пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 миллиарда рублей в день. Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты.
Среди аутсайдеров в среду оказались привилегированные акции "Сургутнефтегаза", что неудивительно, учитывая запасы валютной ликвидности на счетах компании. Вместе с тем, снижение стоимости акций повышает дивидендную доходность по привилегированным бумагам до 19,6% по текущим котировкам, однако в условиях "медвежьего" тренда на российском рынке рассчитывать на быстрое закрытие дивидендного гэпа не приходится.
"Южуралзолото" приступает к производству золота на горно-обогатительном комбинате "Высокое" в Красноярском крае. До конца года компания планирует произвести на "Высоком" 2,5 тонны золота, что позволит увеличить объем производства драгметалла в 2024 году на 20% по отношению к 2023 году. Доказанные запасы "Высокого" превышают 120 тонн золота, которых хватит более чем на 30 лет добычи.
Рынок акций продолжает отыгрывать среднесрочные негативные факторы в виде перспектив усиления налоговой нагрузки, давления санкций и высоких ставок. Поступающие данные продолжают свидетельствовать в пользу ускорения инфляции — индекс потребительских цен в период с 11 по 17 июня вырос на 0,17% по сравнению с 0,12% неделей ранее. На этом фоне регулятор сигнализирует, что потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. На этом фоне мы не можем исключать снижения индекса Мосбиржи ниже психологической отметки 3000 пунктов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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