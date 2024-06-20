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Рубль ощутимо откатывается вниз после сильного пятидневного роста

Рубль ощутимо откатывается вниз после сильного пятидневного роста - 20.06.2024, ПРАЙМ

Рубль ощутимо откатывается вниз после сильного пятидневного роста

Курс рубля к юаню 20 июня ощутимо падает после сильного роста в предыдущие пять торговых сессий, следует из данных Московской биржи. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:35+0300

2024-06-20T16:35+0300

2024-06-20T16:35+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Курс рубля к юаню 20 июня ощутимо падает после сильного роста в предыдущие пять торговых сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск растет на 55 копеек, до 11,74 рубля. Рост составляет 4,9%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 185,1 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 85,6 рубля (+4,95%). РУБЛЬ В КОРРЕКЦИОННОМ ПАДЕНИИ Курс рубля в четверг ощутимо падает к юаню - основной валюте на Московской бирже. После роста пять сессий подряд и обновления максимумов с мая прошлого года против юаня отмечается коррекционный откат курса. "Рубль перешел к быстрому ослаблению, корректируя большие достижения этой недели против юаня. Китайская валюта отыграла почти все потери предыдущих двух дней и превышала 11,9 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Инфраструктурные проблемы обращения валюты, вызванные прекращением торгов на Мосбирже долларом и евро, а также в целом новыми антироссийскими санкциями США, спровоцировали неоправданно сильное укрепление рубля, напоминает он. "Вероятно, теперь рубль возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни", - добавляет Бабин. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 0,8%, до 85,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 105,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Значительное ослабление рубля сегодня, возможно, было спровоцировано повышенным интересом на иностранную валюту на фоне значительного ее ослабления и привлекательности уровней для покупки, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Импортеры могли начать формировать запас инвалюты, пользуясь ситуацией. Из факторов поддержки рубля стоит отметить высокие ставки, которые стимулируют население к сбережению, а также к снижению потребительского спроса. Кроме того, стартовал налоговый период, под который игроки обычно конвертируют валюту. Пик налоговых выплат придется на 28 июня", - добавляет он. Скорее всего, до конца недели юань останется в коридоре 11,5–12 рублей, возможно, мы даже увидим попытку закрепления курса над его верхней границей, оценивает Бабин.

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рубль, мосбиржа