https://1prime.ru/20240620/samolety-849324922.html
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму - 20.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму
Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T06:26+0300
2024-06-20T06:26+0300
2024-06-20T06:27+0300
экономика
европа
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
https://1prime.ru/20240614/samolet-849191520.html
европа
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, китай
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму
ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на €371,4 млн - рекорд с прошлого декабря
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики.
А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза.
Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок.
Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции.
NYT узнала о деталях с поддельной сертификацией в самолетах Boeing и Airbus
А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.