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Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму

Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму - 20.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму

Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T06:26+0300

2024-06-20T06:26+0300

2024-06-20T06:27+0300

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европа

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.

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европа, китай