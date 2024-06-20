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Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/samolety-849324922.html
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму - 20.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму
Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T06:26+0300
2024-06-20T06:27+0300
экономика
европа
китай
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза. Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок. Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции. А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
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европа, китай
Экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ
06:26 20.06.2024 (обновлено: 06:27 20.06.2024)
 
Евросоюз поставил Китаю самолеты на рекордную сумму

ЕС в апреле поставил Китаю самолеты на €371,4 млн - рекорд с прошлого декабря

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в апреле этого года поставил Китаю самолетов на рекордную с прошлого декабря сумму - на 371,4 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики.
А по сравнению с мартом объемы в денежном выражении выросли сразу на 27%, хотя в отношении аналогичного периода прошлого года случилась просадка в 2,7 раза.
Основным торговым партнером Китая в этом направлении в апреле стала Германия - именно она произвела 69% всех поставок.
Она же и обеспечила столь заметную положительную динамику: поставки по сравнению с мартом выросли почти втрое. Месяцем ранее Германия была второй - экспортное лидерство принадлежало Франции.
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А вот европейские поставки в Китай запасных частей, таких как воздушные винты и шасси, за месяц несколько сократились: в апреле продажи в денежном выражении составили 101,2 миллиона евро, замедлившись на 11% по сравнению с мартом.
 
ЭкономикаЕВРОПАКИТАЙ
 
 
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