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Фон дер Ляйен пообещала России "жесткий" санкционный пакет
Фон дер Ляйен пообещала России "жесткий" санкционный пакет - 20.06.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен пообещала России "жесткий" санкционный пакет
Новый 14-й пакет антироссийских санкций будет "жестким", он коснется энергетики, технологий и банковских услуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Новый 14-й пакет антироссийских санкций будет "жестким", он коснется энергетики, технологий и банковских услуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее Бельгия сообщала, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередные антироссийские ограничения. Санкции включат новые меры, а также меры по борьбе с обходом существующих ограничений. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом", — написала фон дер Ляйен в сети X. Западные СМИ ранее сообщили, что санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского СПГ, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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ес, россия, санкции против рф, урсула фон дер ляйен
Экономика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ, Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен пообещала России "жесткий" санкционный пакет
Глава ЕК Фон дер Ляйен: 14-й пакет санкций против России будет жестким
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Новый 14-й пакет антироссийских санкций будет "жестким", он коснется энергетики, технологий и банковских услуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Бельгия сообщала, что постпреды стран Евросоюза согласовали очередные антироссийские ограничения. Санкции включат новые меры, а также меры по борьбе с обходом существующих ограничений.
"Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом", — написала фон дер Ляйен в сети X.
Западные СМИ ранее сообщили, что санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского СПГ, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
МАГАТЭ предупредила о последствиях санкций против "Росатома"