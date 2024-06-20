https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849340442.html

Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС

Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС - 20.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС

Новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 24 июня, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:37+0300

2024-06-20T12:37+0300

2024-06-20T12:37+0300

экономика

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 24 июня, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС."Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС", — отмечается в сообщении.Пакет антироссийских санкций будет включать как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Согласно западным СМИ, санкции могут включать ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в черный список танкеров, перевозящих российскую нефть.Евросоюз также расширит "черные списки", включив в них более 40 новых физических лиц и организаций.Российская Федерация неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое оказывает на нее Запад, несмотря на то, что политика сдерживания и ослабления России является его долгосрочной стратегией.

https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849335936.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия