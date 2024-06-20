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Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС
Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС - 20.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС
Новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 24 июня, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:37+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 24 июня, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС."Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС", — отмечается в сообщении.Пакет антироссийских санкций будет включать как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Согласно западным СМИ, санкции могут включать ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в черный список танкеров, перевозящих российскую нефть.Евросоюз также расширит "черные списки", включив в них более 40 новых физических лиц и организаций.Российская Федерация неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое оказывает на нее Запад, несмотря на то, что политика сдерживания и ослабления России является его долгосрочной стратегией.
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ес, россия
Стало известно, когда вступит в силу новый пакет санкций ЕС
Источник РИА Новости: 14-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу 24 июня
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций вступит в силу 24 июня, заявил агентству РИА Новости источник в ЕС.
"Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС", — отмечается в сообщении.
Пакет антироссийских санкций будет включать как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Согласно западным СМИ, санкции могут включать ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в черный список танкеров, перевозящих российскую нефть.
Евросоюз также расширит "черные списки", включив в них более 40 новых физических лиц и организаций.
Российская Федерация неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое оказывает на нее Запад, несмотря на то, что политика сдерживания и ослабления России является его долгосрочной стратегией.
Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций