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ЦБ высказался о влиянии санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов

ЦБ высказался о влиянии санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов - 20.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ высказался о влиянии санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов

У Банка России нет предположений относительно влияния санкций на Московскую биржу на процедуру обмена заблокированных активов, сообщила журналистам директор... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:40+0300

2024-06-20T12:40+0300

2024-06-20T12:40+0300

экономика

россия

мосбиржа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. У Банка России нет предположений относительно влияния санкций на Московскую биржу на процедуру обмена заблокированных активов, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "У нас нет предположений - это гадание на кофейной гуще. Поэтому давайте идти по процедуре, как она идет", - сказала она в кулуарах конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2024", отвечая на соответствующий вопрос. "Инвестиционная палата" собирает сейчас предложения недружественных нерезидентов и от резидентов, у которых есть активы на счетах типа "С". Давайте дождемся уже завершения этой процедуры, и все увидим", - добавила она. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на процесс обмена замороженных активов россиян, сообщала "Инвестиционная палата" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами). НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС, при этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе, отмечали в компании. "Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа