https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849345465.html

СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией

СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией

Очередной пакет антироссийских санкций ограничит развитие трех российских СПГ-проекта и позволит Швеции и Финляндии разрывать договора с российскими... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T14:41+0300

2024-06-20T14:41+0300

2024-06-20T14:41+0300

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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций ограничит развитие трех российских СПГ-проекта и позволит Швеции и Финляндии разрывать договора с российскими поставщиками сжиженного природного газа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники."Пакет также накладывает санкции на три российских СПГ-проекта и включает пункт, позволяющий Швеции и Финляндии разрывать российские СПГ-контракты", — указывается в публикации.14-й санкционный пакет окончательно утвердят 24 июня.СМИ писали, что санкционные меры могут ограничить реэкспорт СПГ из России, включить в "черный список" танкеров с российской нефтью. Кроме этого, Евросоюз расширит ограничительные списки, добавив туда 40 новых физических и юридических лиц.По ранним данным, согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://1prime.ru/20240620/vengriya-849344920.html

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санкции против рф, спг, ес