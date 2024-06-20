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СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией
СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией
Очередной пакет антироссийских санкций ограничит развитие трех российских СПГ-проекта и позволит Швеции и Финляндии разрывать договора с российскими... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:41+0300
2024-06-20T14:41+0300
политика
санкции против рф
спг
ес
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций ограничит развитие трех российских СПГ-проекта и позволит Швеции и Финляндии разрывать договора с российскими поставщиками сжиженного природного газа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники."Пакет также накладывает санкции на три российских СПГ-проекта и включает пункт, позволяющий Швеции и Финляндии разрывать российские СПГ-контракты", — указывается в публикации.14-й санкционный пакет окончательно утвердят 24 июня.СМИ писали, что санкционные меры могут ограничить реэкспорт СПГ из России, включить в "черный список" танкеров с российской нефтью. Кроме этого, Евросоюз расширит ограничительные списки, добавив туда 40 новых физических и юридических лиц.По ранним данным, согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://1prime.ru/20240620/vengriya-849344920.html
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санкции против рф, спг, ес
Политика, санкции против РФ, СПГ, ЕС
14:41 20.06.2024
 
СМИ: санкции ЕС позволят Швеции и Финляндии разрывать контракты с Россией

Reuters: санкции ЕС позволят Швеции, Финляндии разрывать контракты о СПГ из РФ

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций ограничит развитие трех российских СПГ-проекта и позволит Швеции и Финляндии разрывать договора с российскими поставщиками сжиженного природного газа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
"Пакет также накладывает санкции на три российских СПГ-проекта и включает пункт, позволяющий Швеции и Финляндии разрывать российские СПГ-контракты", — указывается в публикации.
14-й санкционный пакет окончательно утвердят 24 июня.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Венгрия одобрила санкции против России, получив гарантии от ЕС, пишут СМИ
14:28
СМИ писали, что санкционные меры могут ограничить реэкспорт СПГ из России, включить в "черный список" танкеров с российской нефтью. Кроме этого, Евросоюз расширит ограничительные списки, добавив туда 40 новых физических и юридических лиц.
По ранним данным, согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
Политикасанкции против РФСПГЕС
 
 
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