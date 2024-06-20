https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849350774.html

Санкции ЕС запретят фирмам блока подключаться к СПФС, пишет СМИ

Санкции ЕС запретят фирмам блока подключаться к СПФС, пишет СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ

Санкции ЕС запретят фирмам блока подключаться к СПФС, пишет СМИ

Новый пакет санкций ЕС против России предусматривает запрет компаниям Евросоюза, действующим вне РФ, напрямую подключаться к системе передачи финансовых... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:58+0300

2024-06-20T15:58+0300

2024-06-20T16:06+0300

политика

санкции против рф

ес

спфс

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против России предусматривает запрет компаниям Евросоюза, действующим вне РФ, напрямую подключаться к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, передает агентство Bloomberg."Пакет санкций... включает запрет фирмам ЕС, которые ведут деятельность вне России, напрямую подключаться к... СПФС и запрет на транзакции с... фирмами, которые используют эту систему для обхода санкций", - говорится в сообщении агентства.По информации агентства, новые санкции также ограничивают торговлю с рядом компаний, в частности из КНР, Турции и Индии. Помимо этого ограничения накладываются на возможность политических партий, аналитических организаций и СМИ в ЕС принимать средства от российских источников.Новые санкции обеспечивают экспортный контроль в отношении большего количества химикатов, марганцевой руды, пластмасс, электроники и землеройной техники.Операторам в ЕС также запрещается совершать транзакции с рядом банков, которые якобы способствуют торговле технологиями, используемыми при создании вооружений.Компании Евросоюза, чьи товары все еще попадают в РФ, в соответствии с санкциями будут подвергаться усиленным проверками, пишет агентство. Также будут ужесточены существующие ограничения в отношении воздушных и автомобильных перевозок и введены новые меры контроля над регистрацией прав интеллектуальной собственности, отмечает Блумберг.Как сообщал европейский источник РИА Новости, новый 14-й по счету пакет санкций ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций.Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849345465.html

https://1prime.ru/20240620/vengriya-849344920.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, ес, спфс