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Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - 20.06.2024, ПРАЙМ

Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:37+0300

2024-06-20T19:37+0300

2024-06-20T19:38+0300

политика

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энергосектор

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Окончательно его утвердят 24 июня."Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", — отметил он в сети X. Ранее СМИ указывали, что новые санкции могут ограничить реэкспорт российского СПГ, внести в "черный список" танкеры с нефтью России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

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санкции против рф, ес, впк, финансовый сектор, энергосектор