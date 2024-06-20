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Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - 20.06.2024, ПРАЙМ
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:37+0300
2024-06-20T19:38+0300
политика
санкции против рф
ес
впк
финансовый сектор
энергосектор
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Окончательно его утвердят 24 июня."Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", — отметил он в сети X. Ранее СМИ указывали, что новые санкции могут ограничить реэкспорт российского СПГ, внести в "черный список" танкеры с нефтью России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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санкции против рф, ес, впк, финансовый сектор, энергосектор
Политика, санкции против РФ, ЕС, ВПК, финансовый сектор, энергосектор
19:37 20.06.2024 (обновлено: 19:38 20.06.2024)
 
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Боррель: новый пакет санкций против РФ затронет ВПК, финансовый и энергосектор

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Окончательно его утвердят 24 июня.
"Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", — отметил он в сети X.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился
19:07
Ранее СМИ указывали, что новые санкции могут ограничить реэкспорт российского СПГ, внести в "черный список" танкеры с нефтью России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
 
Политикасанкции против РФЕСВПКфинансовый секторэнергосектор
 
 
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