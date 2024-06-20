https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849360669.html
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - 20.06.2024, ПРАЙМ
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:37+0300
2024-06-20T19:37+0300
2024-06-20T19:38+0300
политика
санкции против рф
ес
впк
финансовый сектор
энергосектор
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/29/841322993_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a22f323f09608e2b4f9e24a8807f497.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Окончательно его утвердят 24 июня."Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", — отметил он в сети X. Ранее СМИ указывали, что новые санкции могут ограничить реэкспорт российского СПГ, внести в "черный список" танкеры с нефтью России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://1prime.ru/20240620/torgi-849359541.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/29/841322993_219:0:2926:2030_1920x0_80_0_0_3ea70038723e8056a06ddb80b7e35663.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции против рф, ес, впк, финансовый сектор, энергосектор
Политика, санкции против РФ, ЕС, ВПК, финансовый сектор, энергосектор
Боррель раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Боррель: новый пакет санкций против РФ затронет ВПК, финансовый и энергосектор
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Очередные новые антироссийские ограничительные меры Европейского союза затронут ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Окончательно его утвердят 24 июня.
"Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", — отметил он в сети X.
Объем торгов валютой за неделю санкций против Мосбиржи увеличился
Ранее СМИ указывали, что новые санкции могут ограничить реэкспорт российского СПГ, внести в "черный список" танкеры с нефтью России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.