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Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего

Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего - 20.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего

Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:35+0300

2024-06-20T09:35+0300

2024-06-20T09:35+0300

происшествия

россия

инвестиции

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это фейковые сайты популярных брендов и компаний, говорится в совместном исследовании "Мегафона" и "Яндекс Браузера", проведенном на основе собственных данных. "Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru", - говорится в исследовании. Отмечается, что среди мошенников также распространены фишинговые сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов. Кроме того, мошенники создают сайты по обмену криптовалюты и ресурсы с несуществующими розыгрышами призов. По словам аналитиков, чаще всего злоумышленники распространяют фейковые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.

https://1prime.ru/20240617/igra-849247524.html

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россия, инвестиции