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Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего
Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего - 20.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего
Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:35+0300
2024-06-20T09:35+0300
происшествия
россия
инвестиции
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это фейковые сайты популярных брендов и компаний, говорится в совместном исследовании "Мегафона" и "Яндекс Браузера", проведенном на основе собственных данных. "Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru", - говорится в исследовании. Отмечается, что среди мошенников также распространены фишинговые сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов. Кроме того, мошенники создают сайты по обмену криптовалюты и ресурсы с несуществующими розыгрышами призов. По словам аналитиков, чаще всего злоумышленники распространяют фейковые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.
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ПРАЙМ
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, инвестиции
Происшествия, РОССИЯ, инвестиции
09:35 20.06.2024
 
Стало известно, какие российские сайты мошенники подделывают чаще всего

Исследование: чаще всего мошенники в РФ подделывают инвестиционные сайты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это фейковые сайты популярных брендов и компаний, говорится в совместном исследовании "Мегафона" и "Яндекс Браузера", проведенном на основе собственных данных.
"Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru", - говорится в исследовании.
Отмечается, что среди мошенников также распространены фишинговые сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов.
Кроме того, мошенники создают сайты по обмену криптовалюты и ресурсы с несуществующими розыгрышами призов.
По словам аналитиков, чаще всего злоумышленники распространяют фейковые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.
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