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Минцифры подсчитало количество заблокированных фишинговых сайтов в России - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Минцифры подсчитало количество заблокированных фишинговых сайтов в России
Минцифры подсчитало количество заблокированных фишинговых сайтов в России - 20.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры подсчитало количество заблокированных фишинговых сайтов в России
Более 60 тысяч фишинговых сайтов заблокировано в РФ с начала 2024 года с помощью информационной системы "Антифишинг", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:00+0300
2024-06-20T11:00+0300
россия
минцифры
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Более 60 тысяч фишинговых сайтов заблокировано в РФ с начала 2024 года с помощью информационной системы "Антифишинг", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Фишинг - это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить доступ к вашим личным данным. Это могут быть банковские реквизиты или пароли. Мошенники делают это, создавая поддельные сайты и письма, которые выглядят как настоящие. С 2022 года действует программа по борьбе с мошенническими сайтами "Антифишинг". За это время было заблокировано около 215 тысяч фишинговых сайтов. А с начала 2024 года - 64 тысячи", - говорится в сообщении. Минцифры также напомнило, что пользователи могут рассказать о фишинговом сайте через "Госуслуги". Для этого необходимо подать жалобу в разделе "Подача жалобы о вредоносном ресурсе". Заявку обработают в течение суток. Если подтвердится, что ресурс мошеннический, его заблокируют. Уточняется, что злоумышленники чаще всего подделывают инвестиционные площадки, сайты маркетплейсов и интернет-магазинов, банков, социальных сетей и мессенджеров, организаций, предоставляющих услуги досуга, а также порталы органов государственной власти.
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4.7
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россия, минцифры
РОССИЯ, Минцифры
11:00 20.06.2024
 
Минцифры подсчитало количество заблокированных фишинговых сайтов в России

Минцифры: более 60 тысяч фишинговых сайтов заблокировано с "Антифишингом"

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Более 60 тысяч фишинговых сайтов заблокировано в РФ с начала 2024 года с помощью информационной системы "Антифишинг", сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Фишинг - это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить доступ к вашим личным данным. Это могут быть банковские реквизиты или пароли. Мошенники делают это, создавая поддельные сайты и письма, которые выглядят как настоящие. С 2022 года действует программа по борьбе с мошенническими сайтами "Антифишинг". За это время было заблокировано около 215 тысяч фишинговых сайтов. А с начала 2024 года - 64 тысячи", - говорится в сообщении.
Минцифры также напомнило, что пользователи могут рассказать о фишинговом сайте через "Госуслуги". Для этого необходимо подать жалобу в разделе "Подача жалобы о вредоносном ресурсе". Заявку обработают в течение суток. Если подтвердится, что ресурс мошеннический, его заблокируют.
Уточняется, что злоумышленники чаще всего подделывают инвестиционные площадки, сайты маркетплейсов и интернет-магазинов, банков, социальных сетей и мессенджеров, организаций, предоставляющих услуги досуга, а также порталы органов государственной власти.
 
РОССИЯМинцифры
 
 
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