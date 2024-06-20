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"Сбер" сохранил третье место среди крупнейших интернет-эквайеров Европы

"Сбер" сохранил третье место среди крупнейших интернет-эквайеров Европы - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" сохранил третье место среди крупнейших интернет-эквайеров Европы

Сбербанк второй год подряд занимает третье место в перечне крупнейших европейских онлайн-эквайеров по рейтингу международной исследовательской компании Nilson... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T08:39+0300

2024-06-20T08:39+0300

2024-06-20T08:40+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сбербанк второй год подряд занимает третье место в перечне крупнейших европейских онлайн-эквайеров по рейтингу международной исследовательской компании Nilson Report, сообщает пресс-служба банка. "Согласно отчету The Nilson Report, банк второй год подряд занимает третье место в рейтинге крупнейших европейских онлайн-эквайеров и является единственным из топ-3 онлайн-игроков, одинаково успешно развивающим одновременно POS-эквайринг и интернет-эквайринг", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2023 год российская кредитная организация показала результат в 47 миллиардов транзакций (рост на 11% за год), оторвавшись от ближайших конкурентов Worldpay и Nexi в 4 раза. Доля онлайн-транзакций "Сбера" составляет 10%. Первое и второе места в рейтинге занимают ориентированные на интернет-платежи компании J.P. Morgan Payments и Adyen. "Уже восемь лет, с 2016 года, "Сбер" неизменно остается на верхней строчке рейтинга со значительным отрывом в сравнении с ближайшими конкурентами по количеству обрабатываемых транзакций. Мы продолжаем развивать семейство SberPay, и его сервисы набирают популярность среди россиян. Мы уделяем особое внимание применению искусственного интеллекта, инновациям и постоянному улучшению клиентского опыта", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента Сбербанка Дмитрия Малых. На рынке эквайеров карт национальных платежных систем "Сбер" является абсолютным лидером. Уже более трети всех транзакций по картам в Европе проходят по национальным системам - помимо карт "Мир", это также Bancontact, Troy и другие. Количество транзакций по национальным картам в 2023 году выросло на 31%, тогда как по картам международных платежных систем Visa и Mastercard только на 9%, отмечается в релизе.

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банки, европа, эквайринг, сбербанк