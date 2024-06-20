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Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке
Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке - 20.06.2024, ПРАЙМ
Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке
Проблема "зависших" рупий решена, российские импортеры и экспортеры теперь заинтересованы в депозитах в индийской валюте, заявил зампред Сбербанка Анатолий... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:48+0300
2024-06-20T10:51+0300
экономика
россия
сбербанк
рупии
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Проблема "зависших" рупий решена, российские импортеры и экспортеры теперь заинтересованы в депозитах в индийской валюте, заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов."Рупия становится все более популярной валютой... у нас впервые появился спрос на депозиты в рупиях. То есть, если раньше был такой термин, как "зависшие" рупии, то есть рупии "зависли", на них ничего нельзя сделать, то сейчас наоборот, у предприятий российских, импортеров или экспортеров, появляется избыток рупийной ликвидности, они хотят ее размещать. Мы два месяца назад впервые предложили рупийные депозиты и видим активный спрос и на этот инструмент", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, сбербанк, рупии
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, рупии
10:48 20.06.2024 (обновлено: 10:51 20.06.2024)
 
Проблема "зависших" рупий решена, заявили в Сбербанке

Зампред Сбербанка Попов: проблема "зависших" рупий решена

© CC BY 2.0 / Harsh AgrawalИндийские рупии
Индийские рупии - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© CC BY 2.0 / Harsh Agrawal
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Проблема "зависших" рупий решена, российские импортеры и экспортеры теперь заинтересованы в депозитах в индийской валюте, заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов.
"Рупия становится все более популярной валютой... у нас впервые появился спрос на депозиты в рупиях. То есть, если раньше был такой термин, как "зависшие" рупии, то есть рупии "зависли", на них ничего нельзя сделать, то сейчас наоборот, у предприятий российских, импортеров или экспортеров, появляется избыток рупийной ликвидности, они хотят ее размещать. Мы два месяца назад впервые предложили рупийные депозиты и видим активный спрос и на этот инструмент", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанкрупии
 
 
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