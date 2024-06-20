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СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"

СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2" - 20.06.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"

Немецкий канцлер Олаф Шольц в 2020 году предлагал Соединенным Штатам заключить тайную сделку, чтобы избежать санкций против строящегося тогда газопровода... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T22:42+0300

2024-06-20T22:42+0300

2024-06-20T22:43+0300

северный поток-2

олаф шольц

санкции против рф

сша

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц в 2020 году предлагал Соединенным Штатам заключить тайную сделку, чтобы избежать санкций против строящегося тогда газопровода "Северный поток 2", указало издание Handelsblatt со ссылкой на документы министерства экономики."Задокументировано, что Шольц неоднократно оказывал влияние на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против "Северного потока 2". Особенно на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций", — сообщает Handelsblatt. Издание уточняет, что Шольц предлагал инвестировать миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для СПГ на северном побережье Германии, а Вашингтон снимет ограничения с "Северного потока 2".По данным Handelsblatt, Белый дом полностью отверг это предложение.В мае газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материалы по строительству "Северного потока 2". Из них следует, что в период с 2014 по 2022 годы два правительства канцлера Ангелы Меркель активно продвигали запуск "Северного потока 2", порой игнорируя опасения ЕС, США и Украины. После этой публикации в партии "Зеленые", которая входит в правящую коалицию, даже призвали создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств строительства "Северного потока 2", но в СДПГ эту инициативу отвергли. Правительство Шольца остановило сертификацию "Северного потока 2" 22 февраля 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а 26 сентября 2022 года произошли взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2".

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северный поток-2, олаф шольц, санкции против рф, сша