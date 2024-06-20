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Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2"
Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2"
Канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить тайную сделку с США для предотвращения американских санкций против газопровода "Северный поток-2", передает... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:29+0300
2024-06-20T16:34+0300
германия
сша
северные потоки
энергетика
олаф шольц
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить тайную сделку с США для предотвращения американских санкций против газопровода "Северный поток-2", передает Handelsblatt."Летом 2020 года Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать один миллиард евро из бюджета Германии в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье", — отмечается в материале.Согласно изданию, единственным условием было снятие рестрикций в отношении проекта. Тем не менее, это предложение было отвергнуто администрацией Трампа как "чушь".Ранее немецкие СМИ сообщали, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и ее коалиция специально лоббировали строительство "Северного потока-2", игнорируя возражения партнеров.
https://1prime.ru/20240607/sevpotok-848953299.html
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германия, сша, северные потоки, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, США, Северные потоки, Энергетика, Олаф Шольц
16:29 20.06.2024 (обновлено: 16:34 20.06.2024)
 
Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2"

Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по "Северному потоку-2"

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить тайную сделку с США для предотвращения американских санкций против газопровода "Северный поток-2", передает Handelsblatt.
"Летом 2020 года Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать один миллиард евро из бюджета Германии в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье", — отмечается в материале.
Согласно изданию, единственным условием было снятие рестрикций в отношении проекта. Тем не менее, это предложение было отвергнуто администрацией Трампа как "чушь".
Ранее немецкие СМИ сообщали, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и ее коалиция специально лоббировали строительство "Северного потока-2", игнорируя возражения партнеров.
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Лишь верхушка айсберга. СМИ выяснили новые детали о "Северном потоке — 2"
7 июня, 11:40
 
ЭнергетикаГЕРМАНИЯСШАСеверные потокиОлаф Шольц
 
 
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