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Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2"

Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Немецкие СМИ раскрыли секретную сделку Шольца по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить тайную сделку с США для предотвращения американских санкций против газопровода "Северный поток-2", передает... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:29+0300

2024-06-20T16:29+0300

2024-06-20T16:34+0300

германия

сша

северные потоки

энергетика

олаф шольц

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался заключить тайную сделку с США для предотвращения американских санкций против газопровода "Северный поток-2", передает Handelsblatt."Летом 2020 года Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать один миллиард евро из бюджета Германии в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье", — отмечается в материале.Согласно изданию, единственным условием было снятие рестрикций в отношении проекта. Тем не менее, это предложение было отвергнуто администрацией Трампа как "чушь".Ранее немецкие СМИ сообщали, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и ее коалиция специально лоббировали строительство "Северного потока-2", игнорируя возражения партнеров.

https://1prime.ru/20240607/sevpotok-848953299.html

германия

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германия, сша, северные потоки, олаф шольц