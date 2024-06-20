https://1prime.ru/20240620/sotrudnichestvo-849335303.html

РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике

РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике - 20.06.2024, ПРАЙМ

РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике

Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере налоговой политики и налогового администрирования | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:04+0300

2024-06-20T11:04+0300

2024-06-20T11:04+0300

экономика

россия

вьетнам

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

https://1prime.ru/20240620/natsvalyuta-849335009.html

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