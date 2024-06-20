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РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике
РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике - 20.06.2024, ПРАЙМ
РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике
Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере налоговой политики и налогового администрирования | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:04+0300
2024-06-20T11:04+0300
2024-06-20T11:04+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
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россия, вьетнам
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
РФ и Вьетнам договорились по вопросам сотрудничества в налоговой политике
РФ и Вьетнам достигли взаимопонимания по сотрудничеству в налоговой политике
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере налоговой политики и налогового администрирования между Федеральной налоговой службой России (ФНС) и Главным налоговым управлением Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг.
Кроме того, Россия и Вьетнам приняли программу сотрудничества между министерством юстиции Российской Федерации и министерством юстиции Вьетнама на 2024-2025 годы и план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой России и Главным таможенным управлением Вьетнама в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024-2026 годы.
Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах