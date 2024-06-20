Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/sotrudnichestvo-849343291.html
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество
Москва и Ханой планируют уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:40+0300
2024-06-20T14:56+0300
политика
россия
вьетнам
экономическое сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849332164_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e59c21a33fec5e1e540de305904abe9.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой планируют уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. Совместное заявление России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля. В заявлении сказано, что Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества и будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, "стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".Также отмечается, что Москва и Ханой обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли и привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.Россия и Вьетнам выступили за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT.Кроме того, согласно заявлению, стороны констатировали значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах.
https://1prime.ru/20240620/miroporyadok-849342222.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849332164_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ead93c97c1b302837de8b61c6ee8ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, экономическое сотрудничество
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, экономическое сотрудничество
13:40 20.06.2024 (обновлено: 14:56 20.06.2024)
 
Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество

Россия и Вьетнам будут уделять особое внимание развитию сотрудничества в экономике

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой планируют уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества.
Совместное заявление России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля.
В заявлении сказано, что Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества и будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, "стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".
Также отмечается, что Москва и Ханой обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли и привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.
Россия и Вьетнам выступили за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT.
Кроме того, согласно заявлению, стороны констатировали значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
13:27
 
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМэкономическое сотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала