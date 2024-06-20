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Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество

Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам договорились укреплять экономическое сотрудничество

Москва и Ханой планируют уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T13:40+0300

2024-06-20T13:40+0300

2024-06-20T14:56+0300

политика

россия

вьетнам

экономическое сотрудничество

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой планируют уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества. Совместное заявление России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля. В заявлении сказано, что Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества и будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, "стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны".Также отмечается, что Москва и Ханой обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли и привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.Россия и Вьетнам выступили за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, IT.Кроме того, согласно заявлению, стороны констатировали значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах.

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россия, вьетнам, экономическое сотрудничество