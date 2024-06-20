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России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай - 20.06.2024, ПРАЙМ
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России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай
России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай - 20.06.2024, ПРАЙМ
России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай
Россия по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставила в Китай 2,852 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 1,685 миллиарда долларов, следует из... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:22+0300
2024-06-20T10:22+0300
энергетика
россия
китай
спг
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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставила в Китай 2,852 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 1,685 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-май составило 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 3,023 миллиона тонн СПГ на 2,185 миллиарда долларов. Отдельно в мае КНР закупила в РФ 447,32 тысячи тонн СПГ на 236,348 миллиона долларов. Глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй ранее заявил РИА Новости, что спрос в Китае на российские энергоносители может увеличиться.
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россия, китай, спг
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ
10:22 20.06.2024
 
России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай

Таможня КНР: Россия за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай на 5,6 процента

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставила в Китай 2,852 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 1,685 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-май составило 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 3,023 миллиона тонн СПГ на 2,185 миллиарда долларов.
Отдельно в мае КНР закупила в РФ 447,32 тысячи тонн СПГ на 236,348 миллиона долларов.
Глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй ранее заявил РИА Новости, что спрос в Китае на российские энергоносители может увеличиться.
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