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России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай

России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай - 20.06.2024, ПРАЙМ

России за январь-май сократила объем поставок СПГ в Китай

Россия по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставила в Китай 2,852 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 1,685 миллиарда долларов, следует из... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:22+0300

2024-06-20T10:22+0300

2024-06-20T10:22+0300

энергетика

россия

китай

спг

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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия по итогам первых пяти месяцев 2024 года поставила в Китай 2,852 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 1,685 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-май составило 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 3,023 миллиона тонн СПГ на 2,185 миллиарда долларов. Отдельно в мае КНР закупила в РФ 447,32 тысячи тонн СПГ на 236,348 миллиона долларов. Глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй ранее заявил РИА Новости, что спрос в Китае на российские энергоносители может увеличиться.

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китай

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россия, китай, спг