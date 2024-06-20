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Россия может производить свой СПГ во Вьетнаме, сообщил Путин
Россия может производить свой СПГ во Вьетнаме, сообщил Путин - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия может производить свой СПГ во Вьетнаме, сообщил Путин
Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или производить его там, отметил президент России Владимир Путин во время подхода к... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:25+0300
2024-06-20T19:25+0300
2024-06-20T19:25+0300
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ХАНОЙ, 20 июн — ПРАЙМ. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или производить его там, отметил президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме. "Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", — сообщил он.Российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме."НОВАТЭК" изучал возможность поставок сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции еще в 2022 году. Однако проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, так и не был реализован.
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спг, вьетнам, россия
Экономика, СПГ, ВЬЕТНАМ, РОССИЯ
Россия может производить свой СПГ во Вьетнаме, сообщил Путин
Путин: Россия может поставлять во Вьетнам СПГ или производить его там
ХАНОЙ, 20 июн — ПРАЙМ. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или производить его там, отметил президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ во Вьетнаме.
"Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ, и так и так можно", — сообщил он.
Российская энергетическая фирма "Новатэк" планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме.
"НОВАТЭК" изучал возможность поставок сжиженного природного газа во Вьетнам на существующие и новые электростанции еще в 2022 году. Однако проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies, так и не был реализован.
Россия хочет запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме