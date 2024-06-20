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"Южуралзолото" проведет вторичное размещение акций - 20.06.2024, ПРАЙМ
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"Южуралзолото" проведет вторичное размещение акций
"Южуралзолото" проведет вторичное размещение акций - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Южуралзолото" проведет вторичное размещение акций
"Южуралзолото" (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, проведет вторичное размещение акций (SPO) в размере от 2% до 4% от текущего общего... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:49+0300
2024-06-20T09:49+0300
экономика
россия
южуралзолото
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, проведет вторичное размещение акций (SPO) в размере от 2% до 4% от текущего общего количества акций, говорится в сообщении компании. "В рамках SPO ЮГК предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2 до 4% от текущего общего количества акций. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию", - сообщила компания. Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании. "ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании", - говорится в сообщении. Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. Существующие акционеры ЮГК получили преимущественное право приобрести акции дополнительной эмиссии пропорционально своей доле. Цена приобретения акций в рамках преимущественного права согласно заявкам, поданным до 17 июня, будет соответствовать цене SPO. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях. В прошлом году ЮГК сократила добычу золота на 7%, до 412,5 тысячи унций.
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россия, южуралзолото
Экономика, РОССИЯ, Южуралзолото
09:49 20.06.2024
 
"Южуралзолото" проведет вторичное размещение акций

"Южуралзолото" проведет SPO в размере 2-4% от общего количества акций

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, проведет вторичное размещение акций (SPO) в размере от 2% до 4% от текущего общего количества акций, говорится в сообщении компании.
"В рамках SPO ЮГК предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2 до 4% от текущего общего количества акций. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию", - сообщила компания.
Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании.
"ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании", - говорится в сообщении.
Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.
Существующие акционеры ЮГК получили преимущественное право приобрести акции дополнительной эмиссии пропорционально своей доле. Цена приобретения акций в рамках преимущественного права согласно заявкам, поданным до 17 июня, будет соответствовать цене SPO.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях. В прошлом году ЮГК сократила добычу золота на 7%, до 412,5 тысячи унций.
 
ЭкономикаРОССИЯЮжуралзолото
 
 
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