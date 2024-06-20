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КС обязал установить срок подачи заявления об индексации взысканных средств

КС обязал установить срок подачи заявления об индексации взысканных средств - 20.06.2024, ПРАЙМ

КС обязал установить срок подачи заявления об индексации взысканных средств

Конституционный суд (КС) России обязал законодателя устранить пробел в правовом регулировании, установив срок для подачи в суд заявления об индексации средств,... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T20:23+0300

2024-06-20T20:23+0300

2024-06-20T20:23+0300

суд

индексация

взыскание

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России обязал законодателя устранить пробел в правовом регулировании, установив срок для подачи в суд заявления об индексации средств, которые ранее были взысканы в судебном порядке, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ рассмотрено в связи с запросом Верховного суда РФ. Как информирует пресс-служба КС России, в августе 2010 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск "Пермэнергосбыта" о взыскании 1,9 миллиона рублей задолженности за электрическую энергию, поставленную компании "Добрянские городские коммунальные электрические сети". В мае 2011 года долг был погашен, а в ноябре 2022 года энергосбытовая компания взыскала с клиента еще около 150 тысяч рублей (индексацию присужденных сумм за длительное неисполнение судебного решения). "Верховный Суд приостановил производство по этому делу, усмотрев неопределенность в применении допустимого срока для обращения взыскателя с требованием индексации ранее присужденных судом и перечисленных должником денежных средств", - приводится в релизе причина обращения в КС России. Как отметил Конституционный суд, если решение суда о взыскании денежных средств не исполняется вовремя, эта сумма обесценивается, и ее индексация призвана компенсировать потери от инфляции. По оценке КС, невозмещение таких потерь свидетельствует о том, что право взыскателя на судебную защиту не реализовано в полной мере. При этом в федеральном законе от 11 июня 2022 года о внесении изменения в оспариваемую статью АПК РФ не упомянут срок для обращения взыскателя с заявлением об индексации в случае неисполнения судебного акта, что, как констатировал КС России, указывает на пробел в процессуально-правовом регулировании. Данные сроки не установлены ни в гражданско-процессуальном, ни в административно-процессуальном законодательстве. "В этих условиях толкование возможного срока подачи заявления на индексацию осуществляется произвольно, в том числе, как в настоящем деле, – в любое время без ограничений. При другом понимании нормы данный срок может быть ограничен трехлетним периодом принудительного исполнения судебного акта. Судебная практика допускает и распространение правил исковой давности к заявлениям об индексации, которые по природе своей не являются исковыми. В соответствии с принципом правовой определенности, отсутствие сроков для защиты материального интереса может привести к ущемлению интересов и взыскателя, и должника", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. Согласно постановлению КС, оспариваемая норма признана не соответствующей конституции, поскольку она при наличии пробела в системе действующего правового регулирования "позволяет произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм". Законодателю необходимо устранить правовую неопределенность. До тех пор заявление об индексации присужденных сумм можно подавать в суд в срок, не превышающий одного года со дня исполнения судебного решения. Этот срок может быть восстановлен судом, если он пропущен по уважительным причинам. "Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления, взыскатель или должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. По заявлению взыскателя или должника этот срок может быть восстановлен судом, если он был пропущен по уважительным причинам", - говорится в постановлении КС России.

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суд, индексация, взыскание