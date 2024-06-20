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Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/stavka-849344413.html
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых - 20.06.2024, ПРАЙМ
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых
Британский Центробанк (Банк Англии) по итогам своего заседания сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:17+0300
2024-06-20T14:42+0300
экономика
великобритания
учетная ставка
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Британский Центробанк (Банк Англии) по итогам своего заседания сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании... MPC (комитет по монетарной политике - ред.) большинством голосов в семь против двух проголосовал за сохранение... ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.Для регулятора целевым уровнем инфляции в стране является 2%. При этом днем ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2% с 2,3% месяцем ранее.Однако Банк Англии ожидает, что во второй половине этого года инфляция немного ускорится, поскольку снижение цен на энергоносители в прошлом году выпадает из годового сравнения."Монетарная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе", - добавил регулятор.
https://1prime.ru/20240620/tsb-849343996.html
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великобритания, учетная ставка
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, учетная ставка
14:17 20.06.2024 (обновлено: 14:42 20.06.2024)
 
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых

Британский Центробанк ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Британский Центробанк (Банк Англии) по итогам своего заседания сохранил учетную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На своем заседании... MPC (комитет по монетарной политике - ред.) большинством голосов в семь против двух проголосовал за сохранение... ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
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Для регулятора целевым уровнем инфляции в стране является 2%. При этом днем ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2% с 2,3% месяцем ранее.
Однако Банк Англии ожидает, что во второй половине этого года инфляция немного ускорится, поскольку снижение цен на энергоносители в прошлом году выпадает из годового сравнения.
"Монетарная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе", - добавил регулятор.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯучетная ставка
 
 
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