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ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки
ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки - 20.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки
Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля, говорится в сообщении регулятора по итогам обсуждения ключевой... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:18+0300
2024-06-20T14:18+0300
2024-06-20T14:35+0300
банк россии
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля, говорится в сообщении регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки."С учетом данных, полученных с апрельского решения по ключевой ставке, и оценки развития ситуации относительно апрельского прогноза Банка России участники обсуждения рассматривали два варианта решения: повышение ключевой ставки на 100 — 200 базисных пунктов, до 17,00 — 18,00% годовых и сохранение ключевой ставки на уровне 16,00% годовых", — сказано в отчете. Отмечается, что такая мера возможна в случае наличия "убедительных данных о реализации альтернативного сценария в экономике". В таком случае, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном.Банк также отмечает, что сейчас не наблюдается существенного замедления роста кредитования, что может свидетельствовать о недостаточно жесткой денежно-кредитной политике.Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает прогнозы Банка России. Оперативные данные показывают, что в апреле темпы роста экономики замедлились, но остаются на высоком уровне.Тем не менее, показатели инфляционных ожиданий увеличились, что усилило инерцию инфляции.
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россия
ЦБ предупредил о возможном резком повышении ставки
Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Центробанк предупредил о возможном резком повышении уровня ключевой ставки на заседании 26 июля, говорится
в сообщении регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки.
"С учетом данных, полученных с апрельского решения по ключевой ставке, и оценки развития ситуации относительно апрельского прогноза Банка России участники обсуждения рассматривали два варианта решения: повышение ключевой ставки на 100 — 200 базисных пунктов, до 17,00 — 18,00% годовых и сохранение ключевой ставки на уровне 16,00% годовых", — сказано в отчете.
Отмечается, что такая мера возможна в случае наличия "убедительных данных о реализации альтернативного сценария в экономике". В таком случае, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном.
Банк также отмечает, что сейчас не наблюдается существенного замедления роста кредитования, что может свидетельствовать о недостаточно жесткой денежно-кредитной политике.
Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2024 года российская экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает прогнозы Банка России. Оперативные данные показывают, что в апреле темпы роста экономики замедлились, но остаются на высоком уровне.
Тем не менее, показатели инфляционных ожиданий увеличились, что усилило инерцию инфляции.
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