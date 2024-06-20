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Они что-то знают: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых

Они что-то знают: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых - 20.06.2024, ПРАЙМ

Они что-то знают: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых

Банк России оставил ключевую ставку неизменной на заседании в июне, однако банки продолжают повышать проценты по депозитам. У некоторых они уже достигли 20%... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T02:02+0300

2024-06-20T02:02+0300

2024-06-20T02:02+0300

богдан зварич

ставки по вкладам

ставка банка россии

эксклюзив

банк россии

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Банк России оставил ключевую ставку неизменной на заседании в июне, однако банки продолжают повышать проценты по депозитам. У некоторых они уже достигли 20% годовых. Чего ждут кредитные организации и откуда такая щедрость, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.В ожидании июньского заседания Центробанка банки активно поднимали ставки по вкладам и накопительным счетам. И продолжают делать это сейчас, хотя до следующего заседания еще больше месяца. Зварич выделяет два фактора, стимулирующих такую динамику. Первый - риск удержания повышенных ставок продолжительное время: кредитные организации начинают закладывать переход регулятора к смягчению ДКП лишь в следующем году. Это, в частности, выливается в готовность банков повышать ставки по долгосрочным депозитам. Ставки по данным вкладам в последнее время уступали условиям по трех- и шестимесячным депозитам, однако в преддверии июльского заседания ЦБ банки наиболее активно поднимали ставки именно по годовым вкладам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Второй фактор – риск, что после паузы регулятор может продолжить цикл подъема ставок. Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16%, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании”, - комментирует он.Оба фактора способствуют готовности банков привлекать ликвидность от населения по более высоким ставкам, что ведет к улучшению условий по вкладам и накопительным счетам. Дополнительно банки пытаются воспользоваться изменениями в лимитах на переводы себе без комиссии в рамках СБП, что позволяет вкладчикам быть более мобильными при выборе банка. Отсюда активное улучшение предложений по вкладам для новых клиентов.В ближайшее время кредитные организации будут внимательно следить за статистикой по инфляции и инфляционным ожиданиям, оценивая риски ужесточения ДКП на заседании в июле. Если данные риски будут расти, банки могут продолжить улучшать условия по вкладам и накопительным счетам.Ставки по депозитным продуктам могут существенно вырасти и в случае, если на заседании в июле регулятор не только поднимет ключевую ставку, но и сохранит жесткий сигнал, указав на возможность ужесточения ДКП на заседании в сентябре в случае сохранения преобладания проинфляционных факторов, заключил аналитик.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

богдан зварич, ставки по вкладам, ставка банка россии, эксклюзив, банк россии